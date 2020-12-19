فنان تونسي بإطلالة نسائية غربية في افتتاح مهرجان قرطاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي أثار الممثل التونسي أحمد الطايع جدلا كبيرا بعد ظهوره في حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ31، بملابس نسائية. ارتدى أحمد الطابع بليزر من قماش المخمل باللون الأسود، مع قميص باللون الاوف وايت، وبنطلون من المخمل باللون البني بنقوش متعددة ذات طابع نسائي. ونسق مع إطلالته كلاتش باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون، مع يشمك مزينا بالشراشيب باللون الذهبي.

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