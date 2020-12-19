ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت فيتامين سي يوميًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

راجت مؤخرًا نصائح بضرورة استخدام فيتامين سي في ظل انتشار فيروس كورونا، كذلك في موسم الإنفلونزا ونزلات البرد بفصل الشتاء، ما جعل هناك اقبالًا كبيرًا على تناول الفيتامين، الذي له فوائد عديدة ومهمة للجسم، لكن بخلاف تلك الفوائد فله أضرار عديدة حال زيادة الكمية المتناولة عن حد احتياج الجسم.

ووفقًا لموقع eatthis"" فإن فيتامين سي أساسي لجسم الإنسان حيث يقوم بمجموعة من الفوائد المهمة، منها الوقاية من السرطان، وتحسين صحة القلب، ومنع فقدان البصر، إلا أن هناك آثار جانبية محتملة للإفراط فى تناوله وزيادة الجرعات التى يتم الحصول عليها منه.

التئام الجروح

تقول الدكتورة دارين مارينيس طبيبة الطوارئ في مركز أينشتاين الطبي بفيلادلفيا بحسب موقع eatthis"": "فيتامين سي مكون أساسي للنسيج الضام ويلعب دورًا في التئام الجروح".

مضاد للأكسدة

توضح الدكتورة مارينيس أن فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في منع تلف الخلايا، لذلك يمكن أن يساعد في منع المشكلات الصحية حيث يلعب الإجهاد التأكسدي دورًا.

تعزيز إنتاج الكولاجين

توضح الدكتورة مارينيس أن فيتامين سي ضروري للإنتاج الحيوي للكولاجين، وهو ما جعله عنصرًا أساسيًا في العديد من منتجات العناية بالبشرة.

يساعد على الوقاية من السرطان

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، هناك وفرة من الأبحاث التي تدعم أن فيتامين سي يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان، وكشفت الأبحاث أن معظم دراسات التحكم في الحالات قد وجدت علاقة عكسية بين تناول فيتامين سي الغذائي وسرطانات الرئة والثدي والقولون أو المستقيم والمعدة وتجويف الفم والحنجرة أو البلعوم والمريء.

يساعد على تحسين صحة القلب

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة أيضًا، هناك بعض الأدلة على أن فيتامين سي يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، فوجدت واحدة من أكبر الدراسات، التي شملت أكثر من 85000 امرأة، أن تناول فيتامين سي في كل من النظام الغذائي والتكميلي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، ووجد آخرون أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

يساعد على منع فقدان البصر

وقدمت المعاهد الوطنية للصحة أيضًا أدلة دامغة على أن فيتامين سي قد يساعد في منع وحتى علاج التنكس البقعي وإعتام عدسة العين المرتبطين بالعمر، وهما السببان الرئيسيان لفقدان البصر لدى كبار السن.

علاج نزلات البرد

يُعتقد عمومًا أن فيتامين سي مقوي للمناعة، ومع ذلك تشير المعاهد الوطنية للصحة إلى أنها قد لا تكون فعالة في الوقاية من نزلات البرد كما يعتقد.

وتقول الدكتورة مارينيس إن فيتامين سي يمكن فقط أن يساعد في تقصير مدة نزلات البرد، كما توضح المعاهد الوطنية للصحة أن مكملات فيتامين سي قد تقصر من مدة نزلات البرد وتقلل من حدة الأعراض.

منع نقص الحديد

يساعد فيتامين سي الجسم على امتصاص الحديد، ووجدت إحدى الدراسات أن 100 ملغ فقط من فيتامين سي يمكن أن يحسن امتصاص معادن بناء الدم بنسبة 67٪.

اضطرابات الجهاز الهضمي

في حين أن فيتامين سي له سمية منخفضة، وبالتالي لا يسبب آثارًا ضارة خطيرة عند تناول كميات كبيرة منه، إلا أنه يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإسهال والغثيان وتقلصات البطن.

يسبب حصوات الكلى

هناك بعض الأدلة المتضاربة على أن الكميات الكبيرة من فيتامين سي يمكن أن تزيد من أكسالات البول وإفراز حمض البوليك مما قد يساهم في تكوين حصوات الكلى.