أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر هذه العادة للوقاية من الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

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تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

تبادل الأدوات الشخصية

تصرف خطير يقبل عليه العديد من الأشخاص، رغم خطورته في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

تبادل الأدوات الشخصية ينقل العدوى والفيروسات ويزيد من انتشار الأمراض.

كيف نحمي أنفسنا؟

الالتزام باستخدام الأدوات الشخصية فقط وعدم تبادلها مع الآخرين.