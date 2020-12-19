"فنانة ارتدت فستان زفافها"..أبرز إطلالات النجمات في حفل"دير جيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أقيم أمس حفل توزيع جوائز "دير جيست" في دورته الـ17 لعام 2020، بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، وشهد الحفل حضورا فنياً ورياضيا مميزاً.

حرصت النجمات على الظهور بإطلالات متنوعة وأنيقة، على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست، يستعرض لكم الخليج 365 أبرز إطلالات نجمات الفن.

-حنان مطاوع:

ارتدت الفنانة حنان مطاوع فستان بقصة الأوف شولدر، باللون الأسود من أعلى، وباللوني البيج والأسود من أسفل، بقصة منفوشة من أسفل، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

-رنا سماحة:

ارتدت المطربة رنا سماحة فستانا طويلا باللون الأبيض، منفوش، بقصة الكب، مزينا بالكامل بدانتيل على شكل فراشة، واعتمدت "سماحة" مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وكشفت "رنا" عبر حسابها بموقع انستجرام، أن هذا الفستان الذي ظهرت به في الحفل، خاص بزفافها، حيث قالت: "الفستان ده فستان فرحي اللي كان مفروض البسه".

-ملك أحمد زاهر:

ارتدت الفنانة ملك أحمد زاهر فستانا طويلا باللون الأسود، بقصة الأوف شولدر، ومزود بأكمام شفافة، وتميز الفستان بقصة منفوشة من الأسفل، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة كوليه وخاتم وحلق، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.

-ليلى أحمد زاهر:

ارتدت الفنانة ليلى أحمد زاهر فستانا طويلا باللون الأسود، بصيحة الكم الواحد، مزيناً بحزام فضي عند منطقة الخصر، وفتحة ساق، وذيل طويل، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة حلق وانسيال، واعتمدت تصفيفة الشعر الويفي المنسدلا.

-يسرا:

ارتدت الفنانة يسرا فستانا طويلا باللون الفضي، بأكمام طويلة، ونسقت مع إطلالتها شال باللوني الأبيض والأسود، واعتمدت يسرا مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارت مكونة من سلسلة وخاتم.

-منة عرفة:

ارتدت الفنانة منة عرفة فستانا طويلا باللون الأخضر، بقصة الكم الواحد، وتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت منة مكياجا ناعما، وارتدت إكسسوارت مكونة من حلق وأسورة وخاتم، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وحذاء بنفس اللون، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

-عبير صبري:

ارتدت الفنانة عبير صبري فستانا طويلا باللون النبيتي، بقصة الأوف شولدر، وتميز الفستان بوجود فتحة ساق، وحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة كوليه وخاتم، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي وحذاء بنفس اللون، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.

-دينا:

ارتدت الراقصة دينا فستانا قصيرا باللوني الأبيض والأسود، مزود بأكمام، وأزرار من الأمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة أقراط طويلة وكوليه ومجموعة أساور، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود.

-جومانا مراد:

ارتدت الفنانة جومانا مراد فستانا طويلا باللون الأسود، من قماش الستان، بأكمام طويلة، وفتحة ساق جريئة مع ذيل طويل، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة أقراط طويلة وخاتم، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

-نيلي كريم:

ارتدت الفنانة نيلي كريم بدلة باللون الأسود البراق، ونسقت معها فيست بنفس اللون، واعتمدت نيلي مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.