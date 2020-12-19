إزالة الرؤوس السوداء من الأنف بالحلاوة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - الرؤوس السوداء هي واحدة من أكثر المشاكل الجمالية إزعاجاً لدى المرأة، خاصة عندما تظهر في منطقة الأنف ما يُعكّر جمال المرأة ونعومة بشرتها.

نقدّم لكِ في ما يلي طريقة إزالة الرؤوس السوداء بالحلاوة بالإضافة إلى باقة من النصائح المفيدة، أدخليها إلى برنامج العناية بالبشرة لتجنب ظهور الرؤوس السوداء في الوجه. طريقة إزالة الرؤوس السوداء بالحلاوة إزالة الرؤوس السوداء بالحلاوة تنظيف البشرة بالصابون المخصص للوجه والماء البارد. استخدام قفازات التقشير لإزالة أي طبقة دهنية من منطقة الأنف حيث تتواجد الرؤوس السوداء. إزالة الرؤوس السوداء بالحلاوة التي تستخدم لإزالة الشعر وبنفس الطريقة، أي مرّري قطعة الحلاوة تمامًا كما تمررينها عندما تستخدمينها لإزالة الشعر ممن جسمكٍ. استخدام ماء الورد أو الثلج كمادة قابضة لإغلاق المسام. كرّري الطريقة مرّة كل أسبوع. تابعي المزيد: أفضل كريمات العين... وداعاً للهالات السوداء والانتفاخات والتجاعيد

نصائح لتجنب ظهور الرؤوس السوداء شرب كمية كبيرة من المياه بشكلٍ يومي، وتحديداً في فترة الصباح، وبين كل وجبة. تجنب التعرض لأشعة الشمس القوية لساعات طويلة. استعمال كريم واقٍ، يرطب البشرة، ويحمي الجلد من الظروف الخارجيّة. تنظيف البشرة بشكلٍ مستمر، باستخدام غسول، وماء. تجفيف البشرة باستخدام منشفة نظيفة. استخدمي مرطب للبشرة يوميًا يتناسب مع نوع بشرتك بعد غسيلها؛ فترطيب البشرة بشكل كافٍ سيساعد على منع ظهور الرؤوس السوداء، فإن كانت بشرتك دهنية استخدمي منتجات خالية من الزيوت، وإذا كانت بشرتك جافة جربي المنتجات التي تحتوي على الجليسرين أو الكريم. لا تستخدمي الصابون العادي على وجهك لأن مكوناته قد تسد المسام. استخدمي الماء الفاتر لأن الماء شديد السخونة قد يلهب بشرتك ويجرّدها من زيوتها الطبيعية. تجنبي الإفراط في غسل البشرة لأن غسل البشرة أكثر مما ينبغي أو بقوة قد يهيّج البشرة، ويجرّدها من زيوتها الطبيعية، ويؤدي إلى اختراقها من الأوساخ وما شابهها. أزيلي الماكياج قبل النوم. فترك الماكياج على بشرتك يمكن أن يسد المسام. نظّفي أدوات وضع المكياج أو الإسفنجات الخاصة بكِ كل شهر واغسليها بالماء والصابون لإزالة أي بكتريا يمكن أن تسد المسام. استحمي بعد ممارسة الرياضة أو أي أنشطة مجهِدة لأن العرق يمكن أن يؤدي إلى زيادة البكتريا والزيوت على بشرتك مما قد يسبب الرؤوس السوداء. قومي بتقشير بشرتك بانتظام. ما يُساعد على إزالة الجلد الميت والبكتريا وبالتالي منع ظهور الرؤوس السوداء. احرصي على عدم فقء الرؤوس السوداء بأصابعك لأن ذلك يتسبب في ظهور المزيد من الرؤوس السوداء. احرصي على نظامٍ غذائي صحي ومتوازن ما يؤثر إيجابًا على بشرتك، وتجنّبي الأطعمة غير الصحية والوجبات السريعة، واستبدليها بأطعمة تحتوي على الكثير من فيتامين أ والبيتا كاروتين مثل الفواكه والخضار خاصة التوت والجزر ما يساعد على تجديد خلايا البشرة بطريقة صحية كما تساعد الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية الضرورية مثل الجوز أو زيت الزيتون خلايا بشرتك على الحفاظ على ترطيبها. تابعي المزيد: طريقة استخدام ماسك النعناع

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة الرؤوس السوداء من الأنف بالحلاوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.