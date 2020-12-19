شنط حمراء موضة 2021 لمناسبات نهاية العام

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - اذا كنت تبحثين عن اطلالات باللون الاحمر ولا تريدين إعتماد الفستان أو المعطف الأحمر في رأس السنة، يمكنك الإكتفاء بحمل حقيبة بهذا اللون الأنثوي الجذاب لتزيني بها اطلالتك في موسم الأعياد والإحتفالات.
إليكِ أحدث موديلات الشنط الحمراء من مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 - 2021، انتقي منها ما يكرس لأناقة لا تنسى.
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شنط كلاتش حمراء لسهرة رأس السنة
تنوعت أشكال شنط الكلاتش الصغيرة هذا الموسم وبرع المصممون في إبتكار تصميمات غير تقليدية اعتمدت على الأنماط الهندسية، أحببنا الحقيبة المصممة على شكل الصندوق الصغيرة والمزينة بأسم دار بالنسياغا Balenciaga تصميم عصري يمكن تنسيقه مع جمبسوت أسود أو باللون الجملي الفاتح.
كما أعجبتنا الحقيبة المصممة على شكل تموجات ناعمة من مجموعة ماركة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta، نسقيها مع فستان أزرق داكن أو أخضر زمردي.
شنط كتف حمراء موضة 2021
في حال كنت ترغبين في إطلالة عملية دون أن ينتقص ذلك من أناقتك، ننصحك بحقائب الكتف الصغيرة، لائمي حقيبة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen المزوده بسلسال ذهبي مع فستان قصير من نفس لونها أو مع بلوزة بيضاء وبنطال أسود عالي الخصر.
لائمي الحقيبة المزوده بحزام طويل من توقيع جيل ساندر Jil Sander مع فستان أبيض أو باللون البيج الفاتح وتممي أناقتك بمعطف أبيض.
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شنط باوتش حمراء موضة شتاء 2021
كانت الحقيبة الباوتش نجمة عروض شتاء 2021 حيث سجلت حضور لا يمكن تجاهله وقدمت بأحجام وأشكال تحاكي كافة الأذواق، تعتبر حقيبة جيل ساندر Jil Sander من القطع العملية التي ستتسع لجميع أغراضك على مدار اليوم، أما في المساء يمكنك التأنق بالحقيبة الصغيرة من مجموعة ماركة ميو ميو Miu Miu، جربي تنسيقها مع فستان أخضر ومعطف باللون الرمادي.
شنط مزوده بيد صغيرة موضة الموسم
برزت هذا العام موضة الشنط متوسطة الحجم المزوده بيد صغيرة وتناسب الأعمار المتوسطة والكبيرة، ارتدي حقيبة فيرساتشي Versace المصممة على شكل الصندوق المستطيل ومزدانة بالحرف الأيقوني للدار مع معطف مونوكروم وفستان أسود قصير.
أما حقيبة لويس فيتون Louis Vuitton ستكون اكسسوارًا مثاليًا للفستان المطبع بنقشة النمر الرائجة.
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