محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي ظهرت الفنانة عبير صبري بإطلالة أنيقة خلال حضورها حفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2020. ارتدت عبير فستانا طويلا باللون النبيتي، بقصة الأوف شولدر، وتميز الفستان بوجود فتحة ساق، وحزام عند منطقة الخصر. واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة كوليه وخاتم. نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي وحذاء بنفس اللون، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين. أقيم حفل توزيع جوائز "دير جيست" في الدورة الـ17 لعام 2020 مساء أمس الجمعة في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، وشهد الحفل حضورا فنياً ورياضيا مميزاً.

كانت هذه تفاصيل خبر عبير صبري تتألق بفستان منفوش في حفل دير جيست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.