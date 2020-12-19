فرصة للسيدات.. «لبن الحمير» يؤخر ظهور تجاعيد الوجه ويحافظ على البشرة

لايف ستايل

البحث عن وسيلة لتقوية الجهاز المناعي، بات الشغل الشاغل للعلماء، والعديد من البلدان التي تحاول الوصول لحل طبيعي لتقوية المناعة في مواجهة فيروس كورونا المتفشي.

وفي دولة ألبانيا، انتشرت العديد من المعلومات غير الموثقة، تفيد بأن حليب الحمير، يساعد في تقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا، والحماية من الوباء، وفقًا لتقرير لقناة «فرانس 24» الفرنسية.

وقال مواطن ألباني يدعى إلتون كيكيا، إنه ترك قبل سنتين عمله في مجال الصحافة ليتفرغ للعمل في مزرعة صغيرة تتبع عائلته، مؤكدًا أن هناك ارتفاعا للطلب على حليب إناث الحمار، وقد تزايد الطلب مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأشهر الأخيرة بأكثر من 45 ألف حالة إصابة.

حليب الحمير يؤخر ظهور تجاعيد الوجه

لعل حليب الحمير لم يكن مفيدًا للجهاز المناعي فقط، ولكن للبشرة أيضًا، حيث توصلت سيدة أردنية، تُدعى سلمى الزعبي، منذ فترة ليست بعيدة، لصناعة صابون للوجه من حليب أنثى الحمار «أتان» زاعمة أنه يساعد على الحفاظ على البشرة ويؤخر ظهور التجاعيد على الوجه.

وقالت السيدة في تصريح لـ «رويترز»، إنها قررت استخدامه بعدما قرأت عن مزاياه العديدة، مؤكدة أنه غني بالفيتامينات، ويحتوي على عديد من المواد تعمل على تغذية البشرة.

يذكر أن سعر حليب الحمير مرتفع للغاية في ألبانيا إذ يبلغ نحو 50 يورو للتر الواحد.