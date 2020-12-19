الامارات | لقاحات كورونا تتبادل التهاني!

شكرا لقرائتكم خبر عن لقاحات كورونا تتبادل التهاني! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ حساب لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا شركة «مودرنا» الأميركية للأدوية باعتماد لقاحها رسمياً في الولايات المتحدة.

وبحسب ما أورده موقع «آر تي» الروسي، اليوم: «هنأ حساب سبوتنيك V (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم) اليوم السبت الشركة الأميركية بمصادقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدام لقاحها بشكل طارئ في تطعيم مواطني الولايات المتحدة ضد الفيروس التاجي».

وأضاف حساب لقاح سبوتنيك: «العالم في حاجة إلى محفظة من اللقاحات الآمنة والفعالة لمكافحة كوفيد-19».

وأصبح لقاح «مودرنا» ثاني لقاح ضد الفيروس التاجي تعتمده الحكومة الأميركية، بعد اللقاح الذي طورته شركتا «فايزر» الأميركية و«بيونتيك» الألمانية.

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