«العيال كبرت».. فنانات صدمن الجمهور بكبر سن أبنائهن آخرهن نيللي كريم

لايف ستايل

بقبلة وحضن، احتفل نجل الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها مساء أمس، في حفل ضم عددا كبيرا من الفنانات والمشاهير، من بينهم الإعلامية بوسي شلبي، التي شاركت مقاطع فيديو من الاحتفال عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

تسبب الظهور النادر لنجل الفنانة وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: «ابنها اللي وراها تحس إنه خطيبها مش ابنها.. ما شاء الله العيال كبرتي، و«العيال كبرت فعلا.. افتكرته خطيبها».

وسبق أنا فاجئت الفنانة جمهورها بعمر أبنائها، بعد نشرها في يونيو الماضي 3 صور مع ابنها خلال مراحل عمرية مختلفة، أثناء احتفالها بعيد ميلاده عبر «إنستجرام».

وظهرت «نيللي» خلال المواد المصورة، بأزياء شتوية قاتمة اللون، أثناء احتضان نجلها وتقبيله لها، متجملا ببدلة تحمل اللون القرمزي وروب أسود، وقبعة قاتمة اللون، يطل بها الطلاب عند التخرج.

ونشرت الفنانة صورتين لها خلال حفل التخرج، بالإضافة إلى صورة واحدة أثناء احتضانها له في مرحلة الطفولة، معلقة باللغة الإنجليزية: «تهانينا يا حبيبي، حظاً سعيداً، نحن جميعاً فخورون بك، أيها العبقري الصغير غير العادي.. أنا أم فخورة».

نيللي كريم ليست الفنانة العربية الأولى التي تفاجئ متابعيها بعمر أبنائها، حيث سبقها العديد من الفنانات نعرض أبرزهن خلال الفقرات التالية.

هنا شيحة

في يونيو الماضي، ظهرت الفنانة هنا شيحة في حفل تخرج نجلها، موجهة له تهنئة خلال فيديو منشور على "إنستجرام" قالت خلاله: «أنا فخورة بيك جدا مش قادرة»، فيما وجه الفنان التشكيلي أحمد شيحة لآدم كلمة، متمنيا له أن يكون أفضل إنسان في العالم أجمع.

نجل أنغام

في 2017، كان الظهور المفاجئ لعمر نجل الفنانة أنغام، الذي صعد لها خلال حفلها بالساحل الشمالي، وتميز بطول القامة، وحيث وصلت رأسها عند كتفيه، والذي ظهر معها بعد ذلك في العديد من المناسبات.

سميرة سعيد وابنها الوحيد

ومنذ عدة أعوام، ظهرت المطربة سميرة سعيد بصحبة نجلها الوحيد، وسط صدمة متابعيها، بسبب كبر سن نجلها، ومن بين التعليقات: «افتكرناه جوزك»، و«ابنك إزاي ده شكلك صغير جدا».

تظهر الفنانة بصحبة نجلها، في العديد من المهرجانات والفعاليات الفن، من بينها، تواجده معاها خلال تصوير أغنية لصالح مرضى سرطان الأطفال في مصر.