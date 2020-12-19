بعد اختيارهن ضمن قائمة «فوربس».. تعرف على أقوى 9 سيدات أعمال في مصر

علاقات و مجتمع

أعلنت مجلة فوربس الأمريكية قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط، من بينهن 9 سيدات مصريات، وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز المعلومات عن السيدات المصريات.

1- منى ذو الفقار

* أقوى سيدة أعمال مصرية، والرابعة والعشرين في المنطقة.

* مؤسسة مشاركة لمكتب «ذو الفقار».

* رئيسة مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس.

2- باكينام كفافي

* الرئيسة التنفيذية لشركة طاقة عربية.

3- إلهام محفوظ

* الرئيسة التنفيذية للبنك التجاري الكويتي.

* لديها أكثر من 30 سنة خبرة في القطاع المصرفي.

* تم اختيارها ضمن أقوى السيدات العربيات في 2012/2018 من فور بس

* حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية.

4- ياسمين محمد فريد خميس

* رئيسة مجلس إدارة النساجون الشرقيون.

* شغلت منصب عضو مجلس الإدارة التنفيذي في العديد من الشركات التابعة والشقيقة.

* حصلت على دبلوما في التصميم والألوان في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة البكالوريوس في الإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

* درست علوم الحسابات لغير المتخصصين ومقدمة في المنسوجات من جامعة نورث كارولينا – الولايات المتحدة الأمريكية.

5- فريدة محمد فريد خميس

* رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالأغلبية بعد خلو المنصب بوفاة مؤسس الجامعة محمد فريد خميس.

* تخرجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بدرجة بكالوريوس الآداب في إدارة الأعمال وفرع علم النفس.

* بدأت حياتها المهنية في عدد من الشركات، قبل أن تنضم إلى النساجون الشرقيون في إطار برنامج تدريب إداري مع التركيز بشكل خاص على تمويل الشركات.

* شغلت عضو في مجالس إدارات العديد من شركات النسيج والبتروكيماويات داخل وخارج المجموعة.

6- هند الشربيني

* الرئيسة التنفيذية لشركة التشخيص المتكاملة القابضة.

* تولت مسؤولية الشركة العائلية في 2004، وتمتلك الشركة لـ 450 معملا في مصر والأردن والسودان ونيجيريا

7- ميرفت زهدي السيد سلطان

* رئيسة مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.

*خبرة 38 عاما في مناصب إدارية عليا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في عدة بنوك ومؤسسات محلية وعالمية.

*تقلدت منصب الرئيس الإقليمي للعلاقات الخارجية لشمال أفريقيا وليفان ببنك إتش إس بي سي - الشرق الأوسط بدبي.

نائب رئيس المعاملات البنكية الدولية لبنك دويتشه - مصر، حيث كانت تغطي أيضا إقليم شمال أفريقيا وليفان.

7- ريم أسعد

* الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة راية لخدمات مراكز ونائبة.

* الرئيس التنفيذي لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

8- هدى منصور

* العضوة المنتدبة لشركة ساب إيجيبت.

* تمتلك خبرة 20 عاماً من الخبرة في شركات متعددة الجنسيات.

* كما أنها تحمل درجة بكالوريوس في الهندسة من جامعة الإسكندرية وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ماستريخت للإدارة.

9- عبير لهيطة

* الرئيسة التنفيذية لشركة إيجي ترانس.

* حاصلة على بكالوريوس علوم الحاسب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

* عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لأعمال النقل الفني وشركة جلوبال دبوسليوشنز.