بعد اختيارهن ضمن قائمة «فوربس».. تعرف على أقوى 9 سيدات أعمال في مصر

علاقات و مجتمع
أعلنت مجلة فوربس الأمريكية قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط، من بينهن 9 سيدات مصريات، وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز المعلومات عن السيدات المصريات.
1- منى ذو الفقار
* أقوى سيدة أعمال مصرية، والرابعة والعشرين في المنطقة.
* مؤسسة مشاركة لمكتب «ذو الفقار».
* رئيسة مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس.
2- باكينام كفافي
* الرئيسة التنفيذية لشركة طاقة عربية.
3- إلهام محفوظ
* الرئيسة التنفيذية للبنك التجاري الكويتي.
* لديها أكثر من 30 سنة خبرة في القطاع المصرفي.
* تم اختيارها ضمن أقوى السيدات العربيات في 2012/2018 من فور بس
* حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية.
4- ياسمين محمد فريد خميس
* رئيسة مجلس إدارة النساجون الشرقيون.
* شغلت منصب عضو مجلس الإدارة التنفيذي في العديد من الشركات التابعة والشقيقة.
* حصلت على دبلوما في التصميم والألوان في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة البكالوريوس في الإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
* درست علوم الحسابات لغير المتخصصين ومقدمة في المنسوجات من جامعة نورث كارولينا – الولايات المتحدة الأمريكية.
5- فريدة محمد فريد خميس
* رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالأغلبية بعد خلو المنصب بوفاة مؤسس الجامعة محمد فريد خميس.
* تخرجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بدرجة بكالوريوس الآداب في إدارة الأعمال وفرع علم النفس.
* بدأت حياتها المهنية في عدد من الشركات، قبل أن تنضم إلى النساجون الشرقيون في إطار برنامج تدريب إداري مع التركيز بشكل خاص على تمويل الشركات.
* شغلت عضو في مجالس إدارات العديد من شركات النسيج والبتروكيماويات داخل وخارج المجموعة.
6- هند الشربيني
* الرئيسة التنفيذية لشركة التشخيص المتكاملة القابضة.
* تولت مسؤولية الشركة العائلية في 2004، وتمتلك الشركة لـ 450 معملا في مصر والأردن والسودان ونيجيريا
7- ميرفت زهدي السيد سلطان
* رئيسة مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.
*خبرة 38 عاما في مناصب إدارية عليا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في عدة بنوك ومؤسسات محلية وعالمية.
*تقلدت منصب الرئيس الإقليمي للعلاقات الخارجية لشمال أفريقيا وليفان ببنك إتش إس بي سي - الشرق الأوسط بدبي.
نائب رئيس المعاملات البنكية الدولية لبنك دويتشه - مصر، حيث كانت تغطي أيضا إقليم شمال أفريقيا وليفان.
7- ريم أسعد
* الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة راية لخدمات مراكز ونائبة.
* الرئيس التنفيذي لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
8- هدى منصور
* العضوة المنتدبة لشركة ساب إيجيبت.
* تمتلك خبرة 20 عاماً من الخبرة في شركات متعددة الجنسيات.
* كما أنها تحمل درجة بكالوريوس في الهندسة من جامعة الإسكندرية وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ماستريخت للإدارة.
9- عبير لهيطة
* الرئيسة التنفيذية لشركة إيجي ترانس.
* حاصلة على بكالوريوس علوم الحاسب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
* عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لأعمال النقل الفني وشركة جلوبال دبوسليوشنز.
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