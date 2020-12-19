كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 ديسمبر 2020 12:42 مساءً - يكمن جمال المرأة في البشرة الصحية النّاعمة؛ إذ تجعل المرأة تبدو أصغر سناً وتمنحها النضارة والإشراق. ولهذا السبب نَجد الكثير من النساء يَبحثن عن وصفات الجمال السحريّة والأسرار والخطوات التي يجب اتباعها للحفاظ على بشرتهنَّ، دون الحاجة إلى اللُّجوء لتطبيق مُستحضَرات العناية بالبشرة المُتوفِّرة في الأسواق، والتي لا تُعطي نتائج فعّالة، ومضمونة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفتها.

يُطلعك "الخليج 365.نت" على قناع الفجل للوجه، والذي يُعتبر من أفضل الوصفات الطبيعيّة المنزليّة البسيطة والسهلة، لمُعالجة مشكلات البشرة والحصول على بشرةٍ جميلة، ومتألقة.

قناع الفجل للتخلّص من مشكلات البشرة

قناع الفجل للوجه ستذهلك نتائجه

قناع الفجل للكلف والبقع الداكنة فى البشرة

قناع الفجل لعلاج مشكلة البقع الداكنة في البشرة

يُساهم الفجل في اعطاء البشرة الرونق والتوهج، ويُساعد في علاج حروق الشمس، والكلف والبقع الداكنة، ويُساعد الليمون في تعزيز عملية انتاج الكولاجين المهم للحفاظ على خلايا البشرة وصحة الجلد وتجديد خلاياه، ومنع تشكل التجاعيد وعلامات التقدم بالسن، وهو مُطهّر طبيعي يساهم في علاج مختلف مشاكل البشرة .

المُكوِّنات:

1/2 كوب فجل مبشور.

2/1 كوب عصير ليمون.

2/1 كوب لبن زبادي

طريقة التحضير والإستخدام:

يُنقع الفجل فى عصير الليمون لمدة 48 ساعة فى حجرة دافئة، ثم نخلط المُكوِّنات بنسب متساوية ونضعها فى برطمان زجاجي، ونتركه فى الثلاجة لمدة 48 ساعة، وبعد ذلك يمكن إستخدامه، وذلك بوضعه على الوجه لمدة 15 دقيقة فقط، وبعدها نغسله ثم ندهن الوجه بزيت اللوز الحلو، أما بالنسبة للجسم نركِّز على المناطق الداكنة ونتركه نصف ساعة عليها.



قناع الفجل لعلاج آثار الحبوب والبثور

قناع الفجل للتخلّص من حب الشباب وجعلها صافية

يُساهم تطبيق قناع الفجل مباشرة على البشرة في علاج مشاكل البشرة، وبعض الامراض الجلدية.

المُكوِّنات:

كوبان من عصير الفجل.

كوب عصير ليمون.

كوب زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والإستخدام:

نعصر الفجل فى عصارة البرتقال، ونصفّيه ونخلط معه عصير الليمون وزيت اللوز الحلو ونقلبها مع بعضها، ثم نضع الخليط في الثلاجة، وعند الإستخدام نرجّه ونضع منه على أماكن البثور والبقع والنمش.

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قناع الفجل لتبيض البشرة

قناع الفجل لتفتيح وتبييض لون البشرة

يُعد الفجل غني بالعديد من المركبات الغذائية الهامة، فهو مصدر ممتاز لفيتامينات أ، ب، ج، هـ، ك، كذلك، فهو غني أيضاً بالمعادن الهامة مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والفوسفور والماغنيسيوم والزنك، ويحتوي الليمون على فيتامين C الذي يعمل على تعزيز عملية انتاج الكولاجين في الجسم، ويُعتبر ضروري في الحفاظ على صحة البشرة والجلد.

المُكوِّنات:

ربع كأس من الليمون.

ملعقة كبيرة من الفجل المبشور.

طريقة التحضير والإستخدام:

يتم خلط المُكوِّنات بشكل جيد، والقيام بوضعه على البشرة لمدة ربع ساعة، ويُغسل بعد ذلك الوجه بالماء الفاتر، وتكرر هذه الوصفة عدة مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.



قناع الفجل لعلاج النمش

قناع الفجل للتخلّص من النمش ومنح البشرة النضارة والإشراق

يظهر النمش والبقع السوداء على البشرة نتيجة نقص بعض العناصر الغذائية في الجسم مثل، فيتامين أ، وفيتامين ب، وفيتامين ج لهذا يعمل الفجل على تعويض هذه العناصر من خلال تناوله بشكل مباشر، أو إدخاله في وصفات للبشرة للتخلص من مشكلة النمش.

المُكوِّنات:

كمية متساوية من عصير الفجل، مع عصير الليمون

طريقة التحضير والإستخدام:

يتم خلط المُكوِّنات بشكل جيد، ثم دهن البشرة عن طريق قطنة مبللة بهذا الخليط، وتركه على البشرة لمدة خمس دقائق فقط، ومن ثم غسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

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