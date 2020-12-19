أكثر عطور شتاء 2021 فخامةً للرجال والنساء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 ديسمبر 2020 12:42 مساءً - لمحبي ومحبات الرقي والأناقة في عالم الجمال، بما فيها العطور العالمية، نرصد في هذا المقال مجموعة من أكثر عطور شتاء 2021 فخامةً وتميزاً، مخصصة للرجال والنساء في الوقت نفسه، وهي عطور مركزة وفواحة ذات لمسة دافئة، تمنحكما رائحة آسرة لساعات طويلة.



Ombré Leather Eau de Parfum من توم فورد

Ombré Leather Eau de Parfum من توم فورد



إنه عطر دافئ وحار مخصص للرجال والنساء، وهو يعد من أفخم وأرقى العطور العالمية، وكغيره من عطور توم فورد سيمنحك هذا العطر أنت والشريك رائحة مميزة تدوم لساعات طويلة. تعتمد تركيبته على رائحة الجلد الأسود الغني ممزوجاً بروائح الباتشولي ونجيل الهند والأزهار والعنبر والطحالب.

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Tobacco Mandarin Extrait de Parfum من Byredo

Tobacco Mandarin Extrait de Parfum من Byredo



إنه عطر شرقي – خشبي للنساء والرجال، وهو من أحدث العطور الصادرة من أكثر علامات العطور شهرة في السوق Byerdo. يتميز هذا العطر برائحته المميزة التي تمنحكما لمسة من الغموض والجاذبية، وذلك بفضل النغمات الآسرة الي يرتكز عليها، في مقدمها: اليوسفي، الكمون، الكزبرة، التبغ، الجلد، إضافة الى اللبان وخشب الصندل والعود.

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Cypress & Grapevine Cologne Intense من Jo Malone

Jo Malone London Cypress & Grapevine Cologne Intense



يميل الكثير من الرجال والنساء الى الابتعاد عن العطور الزهرية خلال الأشهر والباردة، واستخدام العطور الأكثر حسية ودفئاً وراحة. وهذا العطر من جو مالون هو الخيار الأمثل لهؤلاء، فهو عطر للرجال والمساء يشتمل على نغمات تبث شعوراً بالدفء عند الرشة الأولى منه، من أبرزها السرو والعنب والطحالب والعنبر وخشب الأرز ونجيل الهند.

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Baccarat Rouge 540 من Maison Francis Kurkdjian Paris

Baccarat Rouge 540 من Maison Francis Kurkdjian Paris



إنه عطر شرقي زهري مخصص للرجال والنساء وملائم لكافة أوقات السنة، لا سيما فصل الشتاء. فهو يمزج بين نغمات منعشة وحارة ودافئة في الوقت نفسه، تمنحكما أناقة خالصة تلفت الأنظار إليكما، من أبرزها: الياسمين، الزعفران، خشب الأرز، العنبر والمسك.

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Vaniglia Eau de Parfum من ACQUA DI PARMA

Vaniglia Eau de Parfum من ACQUA DI PARMA



عندما يصبح الطقس في الخارج بارداً، نميل تلقائياً الى العطور العالمية التي تشعرنا بالدفء والراحة والطمأنينة، وهذا ما يوفره لكما هذا العطر العالمي الأنيق المخصص للرجال والنساء. وهو عطر قوي ومركز يمزج بين نغمات البرغموت وزهر البرتقال واليوسفي، والياسمين، والفانيليا، إضافة الى خشب الأرز والمسك.

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