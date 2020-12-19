30 نصيحة للعناية بخاماتك الشتويّة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 ديسمبر 2020 12:42 مساءً - يعتبر شراء سترة من الكشمير أو معطف من الصوف أو جاكيت مزينة بالريش استثماراً جيداً، لكن السر في تطويل أمد هذا الاستثمار يكمن في كيفيّة الاعتناء به. للحفاظ على ملابسك الشتويّة بحالة جيّدة لأطول فترة ممكنة، جمعنا لك دليلاً شاملاً حول كيفية وتوقيت غسل الصوف والكشمير والمخمل والريش، وكيفية طيها أو تعليقها...

المخمل



1. اقرأي دائماً بطاقة التعليمات المرفقة بملابس المخمل، لأنّ بعض خاماته تتطلّب تنظيفاً جافّاً، في حين أنّ أقمشة أخرى منه يمكن غسلها بالغسّالة.



2. لا تكوي المخمل، لأنّ أليافه ستنسحق والمكواة ستترك أثراً عليه.



3. يمكنك استخدام مكواة البخار للتخلّص من التجاعيد الخفيفة من المخمل، شرط كيّه من الجهة الداخليّة.



4. يمكنك أيضاً تعليق المخمل المتجعّد في غرفة مشبّعة بالبخار لإزالة التجعّدات.



5. لا تطوي المخمل عند تخزينه. بدلاً من ذلك غلّفيه بمناديل ورقيّة وضعيه بشكل مسطّح في صندوق الملابس.



6. المخمل يتسطّح بسهولة، لذا لا تضغطي أو تربتي عليه في حال اتّساخه: إذا أوقعت عليه مادّة سائلة، هزّيه لإخراج الرطوبة منه. وإذا تلطّخ ببقعة، اتبعي تعليمات التنظيف المرفقة به.



7. لا تخافي من استخدام اسطوانة إزالة الوبر لإزالة الوبر والغبار والخيوط عن الملابس المصنوعة من المخمل.

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الكشمير



8. من الأفضل غسل الكشمير باليد في الماء البارد، بواسطة شامبو أطفال، لتأمين النعومة المثلى وحمايته من المواد الكيميائية؛ وذلك مرّتين في الموسم فقط.



9. لا تعلّقي أبداً سترة كشمير مبلّلة من الكتفين، فهذا يجعلها تتمدّد. بدلاً من ذلك، أبقيها على شكل كتلة حتّى يصفّى فائض الماء منها، ثمّ مدّيها على منشر الغسيل.



10. لتجفيف الكشمير بسرعة، استخدمي مصفاه السلطة الدوّارة، التي تزيل المياه الزائدة خلال ثوانٍ؛ أو ضعيه بشكل مسطّح لكي يجفّ، مع الضغط عليه بلطف بواسطة منشفة.



11. اطوي دائماً سترات الكشمير على شكل أثلاث، لكي لا يظهر خطّ الطيّة على الجزء الأمامي من السترة.



12. نظّفي دائماً الكشمير قبل تخزينه للشتاء القادم، حيث إنّ العثّ ينجذب إلى الروائح اليوميّة، مثل العطور والأطعمة ومزيل العرق والدخان.



13. إذا أرسلت الكشمير للتنظيف الجاف، احرصي على إزالة كلّ الملابس من الكيس البلاستيكي الواقي، ثم لفّيها في مناديل ورقيّة وضعيها في أكياس معطّرة بخشب الأرز.

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الصوف



14. خلال الشتاء، نظّفي معاطف الصوف بفرشاة جلد الغزال أو الوبر بعد ارتدائها، لإزالة الغبار والوبر عنها.



15. علّقي معاطف الصوف على علاقات خشبيّة متينة، لكي لا يتسبّب وزن المعطف بتمديد منطقة الكتفين.



16. لا يجب تعليق معاطف الصوف في خزانة ممتلئة، لأنّ التهوئة تساعد على الحفاظ على مظهر الصوف.



17. أزيلي البقع الخفيفة عن الصوف عن طريق الربت عليها، وليس فركها، بالماء البارد أو المياه الغازيّة، بواسطة قماش ماصّ أو منشفة ورقيّة.



18. يجب تنظيف معاطف الصوف بالتنظيف الجافّ عند بداية ونهاية الموسم. ويجب تنظيفها عند انتهاء الموسم، لأنّ العثّ ينجذب إلى الروائح اليوميّة، مثل العطور والدخان والأطعمة.



19. أفرغي جيوب معاطف الصوف وسراويل الصوف بعد ارتدائها، لحمايتها من الترهّل وفقدان شكلها.



20. إذا كانت سترات الصوف خفيفة، يجب غسلها باليد حسب التعليمات. يمكنك استخدام دورة غسل اليد بالغسّالة أو دورة الصوف بالماء البارد. لغسلها باليد، استخدمي منظّفاً لطيفاً وماءً فاتراً، واتركيها منقوعة لمدّة 3 إلى 5 دقائق قبل وضعها في ماء بارد.



21. لا تستخدمي أبداً الماء الساخن أو المبيّض لغسل الصوف.



22. لتجفيف ملابس الصوف، اضغطي عليها بلطف وانشريها بشكل مسطّح، حيث إنّ تعليقها يشوّه شكلها.



23. انتظري مدّة أقلّها 24 ساعة لارتداء سترات وسراويل الصوف نفسها، حيث إنّ هذا الوقت يسمح بتبديد التجعّدات وباستعادة هذه الخامة لمرونتها.

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الريش والشراشيب



24. من المهمّ استخدام الغسّالة ذات التحميل الأمامي، حيث إنّ الغسالة التي تعبَّأ من الأعلى تفسد ملابس الريش أو التي تضم شراريب في تفاصيلها.



25. استخدمي دورة الضغط الدائمة Permanent Press Cycle في الغسّالة، وأضيفي كمّيّة مناسبة من الصابون حسب التعليمات على الزجاجة.



26. لا تضيفي أكثر من الضروري من مسحوق التنظيف، لأنّ الصابون المتبقّي يمنع الريش من أن يستعيد نفوشه، كما أنه سيلبد الشراشيب فتفقد فرادتها.



27. إذا كانت الملابس الريشيّة أو ذات الشراشيب متّسخة جدّاً، أوقفي الغسّالة عند منتصف الغسلة Mid-wash لمدّة ساعة أو ما يقارب ذلك، واتركيها منقوعة. لضمان شطف كلّ المنظّف المتبقّي، أضيفي دورة غسيل أخرى دون وضع المنظّف.



28. تجفيف ملابس الريش والشراشيب عمليّة بطيئة، لأنّ الحرارة العالية قد تسبّب تلفها. يمكنك وضعها في النشّافة على حرارة منخفضة.



29. لا تشعري بالإحباط إذا كانت ملابس الريش أو الشراشيب لا تزال رطبة بعد خروجها من النشّافة: شغّلي النشّافة مرّة أخرى على حرارة منخفضة.



30. ضعي بعض كرات التنس في النشّافة لتفكيك تكتّلات الريش والشراشيب. ومع ذلك، أخرجي قطعة الريش أو خيضان الشراشيب من النشّافة بشكل دوري، وفكّكي التشابكات بأصابعك.