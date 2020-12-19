هل اللصاقات الطبية تخلصك من حب الشباب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يستخدم الكثير من الأشخاص لصاقات طبية خاصة بهدف التخلص من البثور وحب الشباب، فهل هذه اللصاقات فعالة حقاً في التخلص من حب الشباب؟

تقول طبيبة الأمراض الجلدية ديبرا غاليمان، من جامعة ماونت سيناي الأمريكية، إن اللصاقات الطبية هي من أفضل العلاجات التي يمكن أن تساعد في التخلص من حب الشباب والبثور، وذلك لأنها تقلل البكتريا والالتهابات، إضافة إلى أنها تمتص السوائل الزائدة وتفرغ المنطقة المصابة من الأوساخ والزيوت، وتحولها إلى مادة شبيهة بالهلام.

وبحسب الدكتورة غاليمان، فإن اللصاقات الطبية تكون فعالة أكثر عندما يتم تطبيقها بعد العلاج الموضعي بحمض الساليسيليك أو البنزويل بيروكسايد.

وتوصي الدكتورة غاليمان باستخدام المنتجات التي لا تهيج البشرة وتحتوي على مكونات مضادة للبكتريا، إضافة إلى الحرص على العناية الجيدة بالبشرة ونظافتها وإزالة المكياج بشكل صحيح لتجنب نشوء البثور، بحسب ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني.

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