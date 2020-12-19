محمد اسماعيل - القاهرة - قال مستشار علمي كبير للحكومة الفرنسية اليوم الجمعة إن الفرنسيين لن يعودوا على الأرجح للحياة "الطبيعية" قبل خريف 2021.

وقال خبير المناعة جان فرانسوا ديلفريسي لتلفزيون (بي.إف.إم) "بين أيدينا فيروس يواصل الانتشار بقوة فور خروجنا من الإغلاق الثاني"، في إشارة إلى فيروس كورونا، وفقا لما ذكرت وكالة "رويترز".

وباتت أوروبا أكبر بؤرة للوباء منذ أكتوبر إلى جانب الولايات المتحدة. وسبق أن كانت مركزا للجائحة أيضا بين مارس وأبريل.

وفي الإجمال أظهرت آخر الإحصاءات المتوافرة أن ستة تقريبا من كل عشر وفيات سجلت في خمس دول هي إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا وإسبانيا.

وبين أكثر الدول تضررا تسجل بلجيكا أكبر عدد من الوفيات نسبة إلى عدد السكان، تليها إيطاليا والبوسنة والهرسك وسلوفينيا ومقدونيا الشمالية.

ومنذ مطلع أكتوبر، أصبحت أوروبا المنطقة التي تعد أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة في العالم مع عدد إجمالي يزيد عن 23 مليونا.

كانت هذه تفاصيل خبر خبير أوبئة يكشف موعد العودة للحياة الطبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.