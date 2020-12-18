كتب: هن - 11:12 م | الجمعة 18 ديسمبر 2020

قدمت الشيف نورا السادات، طريقة عمل هوت دوج مكسيكي، وذلك من خلال برنامجها «عمايل إيديا»، المذاع على قناة «CBC سفرة»،و يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل هوت دوج مكسيكي هوت دوج بقري صغير ذرة طماطم مكعبات فاصوليا حمراء فلفل حار أخضر وأحمر خس جوليان أفوكادو مكعبات زبدة كاتشاب مستردة مايونيز خبز شامي طريقة عمل هوت دوج مكسيكي على جريل يشوح هوت دوج في زبدة وفاصوليا وطماطم وذرة وخس ثم يضاف فلفل حار وأفوكادو ومستردة ويقلبوا حتى تمتزج المكونات ثم يغرف في طبق التقديم ويقدم مع صوص الكاتشب والمايونيز ​

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل هوت دوج مكسيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.