مي حلمي تواصل الهجوم على محمد رشاد: لما تكتشفي خيانة حد شرديله

علاقات و مجتمع

ما زالت الحرب الكلامية، والمشادات مستمرة وتتصاعد بين الإعلامية مي حلمي، والفنان محمد رشاد، نجم «اراب أيدول» بعدما قررت «مي» الخروج عن صمتها بعد أشهر من الإنفصال والحديث عن أسبابه، الأمر الذي رد عليه الأخير، موضحًا أنه يفضل الصمت، وفقًا لمعاييره وقيمه التي نشأ عليها.

وقررت الإعلامية، نشر العديد من القصص المصورة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كان آخرها، صورة للفنان تامر حسني، مُعلقة عليها بأغنيته الشهيرة: «أنا خنتك إمبارح وقلبي مش مسامح»، وذلك ردًا على رأي إحدى متابعاتها التي تحدثت عن الأمر.

ثم تابعت «مي» قائلة: «كلهم مصطفى أبو حجر».

كما كتبت في إحدى القصص المصورة: «نصيحة مني يا بنات، الطبيعي لما تكتشفي خيانة اللي قدامك شرديله كدة كدة مش هيطلعك بجناحات وبتطيري».

وكانت «مي» أوضحت منذ يومين أن سبب انفصالها عن زوجها هو «الخيانة»، ليرد الأخير مدافعًا عن نفسه: «إن الله حليم ستار».