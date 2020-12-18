سبب انهيار إعلامية مع نجل الشهيد شبراوي: «نفسي أشوف بابا في الجنة»

علاقات و مجتمع

في لقطة مؤثرة، انهارت الإعلامية داليا أشرف مقدمة برنامج «8 الصبح»، خلال حديثها مع الطفل عُمر نجل الشهيد أحمد شبراوي، بطل موقعة البرث، خلال فقرة خاصة بأبناء الشهداء بالمتحف الجوي، واحتضنت «داليا» الطفل عمر، بعدما تسبب في بكائها، وبكاء اللواء طيار أركان حرب عبدالمنعم همام، أحد أبطال معركة المنصورة الجوية.

كواليس انهيار الإعلامية داليا أشرف

وكشفت داليا أشرف، عن سبب انهيارها بالبكاء، لـ«هن»، قائلة: «عيطت لأن الولد قالي أنا عايز أبقى طيار وآخد حق بابا الشهيد، ونفسي أشوفه في الجنة، ودي بلدي أنا هحميها ومش هسيبها».

وتابعت: «كمان خلى اللواء عبدالمنعم همام، يبكي، لأنه قاله أنا بطل زي بابا، وأثر فيه جدًا»، مؤكدة أن الطفل عُمر، سارع باحتضانها وتهدئتها عقب انهيارها بالبكاء: «كان بيطبطب عليا ويقولي متزعليش عشان خليتك تعيطي».

وخصصت قناة dmc صباح اليوم الجمعة، فقرة بعنوان «المذيع الطفل» في برنامج «8 الصبح»، تضمنت جولة خاصة بصحبة أبناء الشهداء داخل متحف القوات الجوية.

وقدم فقرة اليوم، بصحبة الإعلامية داليا أشرف، كل من عمر نجل الشهيد أحمد شبراوي، بطل ملحمة البرث، وياسين نجل البطل شهيد الشرطة علي فهمي، وجنى ابنة البطل شهيد القوات الجوية هشام حسني.

وقام الأطفال بجولة حرة داخل المتحف، بالإضافة إلى العديد من اللقاءات مع العقيد سمير عزيز، أحد أبطال القوات المسلحة، واللواء طيار أركان حرب عبدالمنعم همام، أحد أبطال معركة المنصورة الجوية.