الفرق بين الحب قبل الزواج وبعده: «كله زي بعضه» (فيديو)

علاقات و مجتمع

قبل الزواج يظل أكبر شاغل للفتاة هل يستمر الحب والشغف كما هو بعد الزواج؟ هل سيظل خطيبها ينظر لها ويعاملها بنفس الطريقة؟ أم ستختلف عما كان ويحل محله أمور أخرى مع الزواج والأطفال، سؤال ردت عليه دكتور هالة حماد استشاري الطب النفسي في تصريحات إعلامية.

وأكدت هالة إن الحب سيختلف بعد الزواج، «الشعلة الفظيعة دي بتختفي بعد الزواج، في دراسة اتعملت في أمريكا عن ناس كان عندهم حب وحنان وشعلة حب، واتقارنوا بناس في اليابان اتجوزوا جواز صالونات، بعد 10 سنين، الجوازة الهادية والمشتعلة بقت زي التقليدية، كله زي بعضه».

وأضافت هالة أن ما يستمر هو المودة والتراحم، والعشرة الهادي، والتفاهم والتضحيات وهي أهم ما يجب أن يكون في الزواج، «الإحساس العالي وأول ما تشوفيه قلبك يدق ده بيروح، لما بنوتة تقول أصله عصبي بقولها أضربي العصبية في 10 بعد الزواج لأنك لسه مش في بيته، مفيش مسؤولية ولا حمل ولا مشاكل أطفال وبيتعصب عليكي كدة بعد الجواز هيبقى أكتر بكتير».

وعن الزوج صعب الشعرة، قالت، «الضعيف اللي مبيعرفش يتحكم في غضبه، وهتلاحظ أنه بيرد على والدته بعصبية، وبيزعق للبواب وميتحكمش في غضبه، واللي يقول أصل أنا كدة وأبويا عصبي ده غلط لازم يحسن من نفسه ويرتقي ويقول أنا أحسن ولازم اتغير».

وتعتبر العصبية من أكثر أسباب الطلاق رواجا، «الست بتستحمل تستحمل وفجأة تطلب الطلاق وخلاص، والراجل بيكون مستغرب هي عايزة تطلق ليه أنا معملتهاش حاجة، لا أنت عشرتك صعبة ولو عشرتك حلوة مكانتش سابتك، وبعدين المرحلة الجاية يتعصب على الاولاد، وفي المراهقة يقفلوا الموبايل ومش عايزين يردوا فيبدا الاب ميرضاش يصرف عليهم، وعشان كدة لازم الشخص العصبي يرتقي».