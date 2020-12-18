القومي للمرأة يتواصل مع فتاة ميت غمر لتقديم الدعم والمشورة

علاقات و مجتمع

أعلن المجلس القومي للمرأة، تواصل مكتب شكاوى المرأة، مع فتاة «ميت غمر»، حيث التقت الفتاة بمسؤولي المكتب، والذين قاموا بدورهم بتقديم المشورة والدعم والمساندة القانونية لها، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

وقام المجلس بالتحرك الفوري، وقام بالاتصال بكافة الجهات المعنية إعمالا لاختصاصاته الموجبة بقانون تنظيم المجلس القومي للمرأة رقم 30 لسنة 2018، وفقا للمادة رقم 7، بندي 12 و13، واللذين ينصان على تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.

كما توجه أحد محامي مكتب شكاوى المرأة، بصحبة المجني عليها إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ بخصوص التهديدات التي تعرضت لها الفتاة من بعض أقارب المتهمين بالتحرش بها، وقام محامي مكتب الشكاوى، بالحضور مع المجني عليها خلال تحقيقات النيابة معها، وتقديم الاستشارة القانونية اللازمة لها وفقا لموقفها القانوني.

وتقدم المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالشكر للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، لاتخاذه قرارا بحبس 7 متهمين احتياطيا لتعديهم على الفتاة، بعد أن طاردوها في شارع عام، وتحرشوا بها بالقول واللمس. ‎

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن فخرها وامتنانها لموقف النيابة العامة الحازم والسريع، وإصدارها لقرارات صارمة بشأن حبس المتهمين بالتعدي على الفتاة، مثمنة الدور الكبير الذي تقوم به النيابة العامة في حماية حقوق المرأة.‎