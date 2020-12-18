بدون مكياج وبملابس البيت.. فيفي عبده: أنا مموتش منكم لله (فيديو)

علاقات و مجتمع

في مقطع فيديو قصير، لم يتخط بضع دقائق، خرجت الراقصة فيفي عبده، تتحدث عن أزمة مرضها، عقب تعافيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وقال «الراقصة»: «يا جماعة أنا بخير والحمد لله، وبشكر كل الناس اللي بتحبني واتطمنت عليا، أما الناس اللي بتقول إني موت وإني في الإنعاش، ليه تخضوا الناس عليا أنا مموتش منكم لله».

وتابعت: «كويس إن الواحد بيسمع الكلام ده وهو عايش على الدنيا».

وظهرت «فيفي» خلال المقطع، بملابس المنزل، مع رابطة رأس، متخلية تمامًا عن المكياج.

وتفاعل معها العديد من المتابعين والمشاهير، فعلقت الفنانة أنغام: «بعيد الشر عنك يا حلوة ربنا يخليكي لينا ويبارك في صحتك يا فيفي»، وكتبت الفنانة غادة عبد الرازق: «ربنا يديكي الصحة حبيبتى وكلنا بنحبك».

وكانت الراقصة أعلنت مؤخرًا معاناتها من المرض دون أن توضح طبيعة إصابتها.