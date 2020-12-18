لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.. احذروا هذه الأنظمة الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة طويلة الأمد تسبب الألم والتورم والتصلب في المفاصل، تؤثر عادة على اليدين والقدمين والمعصمين، لا يوجد علاج حاليًا لحالة المناعة الذاتية، لكن بعض القرارات الغذائية يمكن أن تساعدك على تخفيف الأعراض، على العكس من ذلك، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تفاقم أعراض الالتهاب.

وفقًا للأبحاث، فإن الوجبات الغذائية الغنية بدهون أوميجا 6 وقليلة دهون أوميجا 3 قد تؤدي إلى تفاقم أعراض هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

وتعتبر هشاشة العظام أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا، كما أن دهون أوميجا 6، الموجودة بشكل أساسي في الزيوت النباتية، ضرورية لصحة القلب.

وتشير الأبحاث إلى أن النسبة غير المتوازنة من أوميجا 6 إلى أوميجا 3 في معظم الأنظمة الغذائية الغربية قد تزيد من الالتهاب.

وقد يؤدي تقليل تناول الأطعمة الغنية بدهون أوميجا 6، مثل الزيوت النباتية، مع زيادة تناولك للأطعمة الغنية بأوميجا 3 مثل الأسماك الدهنية، إلى تحسين أعراض التهاب المفاصل.

ما هي أفضل مصادر أوميجا 3؟

وفقًا لجمعية التغذية البريطانية، فإن الأسماك مثل السردين والماكريل والرنجة والسلمون والنهاش لها لحم أغمق غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة.

بالإضافة إلى فوائدها الصحية للقلب، فقد ثبت أن زيوت السمك تساعد في تخفيف الالتهاب العام وقد تساعد في تقليل آلام المفاصل وتيبسها"، كما تقول إدارة الأغذية والعقاقير البريطانية، وبالتالي يجب تناول حصتين (حصة واحدة = 140 جم أو شريحة صغيرة) من الأسماك الزيتية أسبوعياً.

ومع ذلك ، فإن الصلة بين أوميجا 6 والالتهاب ليست قاطعة، في الواقع، تم الطعن جزئيًا في التهمة في مكان آخر، حيث وجد مراجعو جمعية القلب الأمريكية أن تناول المزيد من دهون أوميجا 6 لا يزيد الالتهاب.

ووجدوا بدلًا من ذلك، أن تناول المزيد من دهون أوميجا 6 إما يقلل من علامات الالتهاب أو يتركها دون تغيير.

نصائح مهمة أخرى للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي

بالإضافة إلى تناول الطعام الصحي، يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة في التخفيف من التهاب المفاصل الروماتويدي.

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة بانتظام في تخفيف التوتر، والمساعدة في الحفاظ على حركة مفاصلك، وتقوية العضلات التي تدعم مفاصلك.

ويمكن أن تساعدك التمارين أيضًا على إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، مما قد يضع ضغطًا إضافيًا على مفاصلك.

ما هو أفضل نوع من التمارين؟

يمكن أن يساعد روتين الإطالة البسيط في التخفيف من التهاب المفاصل الروماتويدي.

وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل البريطانية، فإن الإطالة هي واحدة من أفضل الطرق لتقليل الصلابة والحفاظ على نطاق الحركة، ويجب أن تكون جزءًا من كل برنامج تمرين.

"ابدأ بالإحماء لمدة ثلاث إلى خمس دقائق، يمكنك السير في مكانك ورفع ذراعيك إما جالسًا أو واقفًا، ثم قم بتمديد وإمساك العضلات والمفاصل المختلفة لمدة 10 إلى 20 ثانية قبل إطلاقها".