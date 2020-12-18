تعرّفي على ذوق درّة في اختيار أقراط الأذن

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - تختار درة على مجوهرات فخمة تليق بفساتينها على السجادة الحمراء، ولفتت أنظارنا أقراط درة وخاصةً التصميم الدائري الصغير الذي تعتمده في كثير من المناسبات، وهو عبارة عن حلقة مفرغة قصيرة تلتصق بالأذن وتنسدل قليلاً لأسفل.



شاهدي أقراط درة المفضلة واختاري منها ما يناسب اطللاتك.



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الأقراط الدائرية الماسية



تميل درة لاعتماد الأقراط الدائرية المصنوعة من الذهب الأبيض والمرصعة بفصوص الألماس الأبيض.





وفي أحدث إطلالاتها على السجادة الحمراء خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020، اعتمدت درة أقراط ذهب أبيض مستديرة واكتفت بها مع فستان بقبّة مرتفعة وسوار برّاق.





وبتصميم مشابه لهذه الأقراط، اختارت درة أقراط دائرية بحجم صغير ومرصعة بالألماس مع فستان أزرق منفوش خلال نفس المهرجان.





وكانت درة قد ارتدت أقراط دائرية ذهب أبيض ومرصعة بالألماس مع فستان بيبي بلو منفوش ومرصع بالتطريزات البرّاقة.





وفي إطلالاتها بإحدى البرامج التلفزيونية، فضلت درة اعتماد الأقراط الدائرية المرصعة بالألماس ونسقتها مع كنزة باللون الأبيض وسروال أسود.







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الأقراط الدائرية المرصعة بحجر الروبي

في إحدى المناسبات، اعتمدت درة فستان وردي منفوش، ونسقت معه طقم مجوهرات ذهب أبيض يتألف من القلادة والأقراط المرصعة بالألماس وحجر الروبي الأحمر.



يتناسب تصميم هذه الأقراط مع مختلف موديلات فساتين السهرة، ولذلك لا تتخلي عن اقتناء واحداً منه لتحاكي إطلالات النجمات على السجادة الحمراء.

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