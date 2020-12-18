العناية بالبشرة في سن الأربعين... أكثر الأسئلة شيوعاً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - تعد الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع الداكنة والتصبغات والهالات السوداء تحت العين... من أكثر التغيرات شيوعاً التي تصيب بشرة المرأة في سن الأربعين، والتي تنتج عن تباطؤ عملية إنتاج الكولاجين والإيلاستين وحمض الهيالورونيك في الجلد، وهي اللبنات الأساسية الضامة الداعمة للبشرة. فما هي أكثر الأسئلة شيوعاً لدة النساء فوق السن الأربعين في ما يتعلق بالعناية بالبشرة؟ الإجابة في هذا المقال.



ما الطرق الصحيحة للتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة؟

التخلص من الهالات السوداء والتجاعيد في محيط العين



تحتاج البشرة في سن الأربعين الى عناية واهتمام أكبر لكبح ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن بشكل سريع، وذلك من خلال استخدام كريمات تحمي البشرة من الأضرار وتمدها بالترطيب الكافي. فمثلاً، استخدمي مقشراً قوياً للبشرة يزيل الخلايا الميتة ويعمل على تفتيح البشرة ويقلل من التجاعيد. كذلك، استخدمي المنتجات الغنية بالفيتامين سي ومضادات الأكسدة وحمض الهيالورونيك، فهي فعالة جداً في جعل وجهك مشدوداً وأكثر امتلاء.

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لماذا تعتبر مضادات الأكسدة ، بما فيها الريتينول، مهمة جدًا فوق سن الأربعين؟

ضرورة استخدام المنتجات الغنية بالريتينول



تعد مضادات الأكسدة، بما فيها الريتينول، عاملاً رئيسياً في نظام العناية بالبشرة فوق سن الأربعين، نظراً الى أنها تؤدي دوراً كبيراً في حماية البشرة من آثار التلوث البيئي وشيخوخة الخلايا، ومد البشرة بالمغذيات اللازمة، والمساعدة في منع تكوين الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان رئيسيان مسؤولان عن علامات الشيخوخة.

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كيف بالإمكان التخلص من الهالات السوداء تحت العين؟

مستحضرات غنية بالفيتامين سي



في بعض الأحيان، لا يكفي الحصول على قسط جيد من النوم للتخلص من الهالات السوداء، لا سيما مع التقدم في السن، حيث تصبح البشرة تحت العين أرق. لذلك، يصبح محيط العين بحاجة الى كريمات علاجية فعالة مصممة خصيصاً لاستهداف مشاكل هذه المنطقة الحساسة من الوجه، لا سيما الانتفاخات والهالات السوداء والخطوط الدقيقة.

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كيف بالإمكان معالجة حب الشباب لدى النساء الأربعينيات؟

كيفية معالجة حب الشباب في سن الأربعين

حب الشباب ليس مرتبطاً بسن المراهقة فقط، فالبشرة بعد سن الأربعين تكون معرضة أيضاً للإصابة به، تماماً مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة. لذلك، من الضروري جداً تنظيف وجهك كل ليلة من آثار المكياج والغبار والشوائب، التي تسد المسامات في حال بقيت عالقة على سطح البشرة، مما يؤدي الى ظهور حب الشباب. كما أن تنظيف البشرة قبل الخلود الى النوم، يساعدها في إصلاح نفسها.

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