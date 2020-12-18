خلطة طبيعيّة للحصول على نضارة خدود كيم كرداشيان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - هل تعانين من مشكلة شحوب بشرتك! أعتقد بأنه قد حان الوقت لاستبدال أقنعة البشرة المفضلة لديك بأقنعة أخرى لبشرة أكثر نضارة ولوجنتين أكثرة وردية.

فكيم كارديشيان حتى وإن كانت تسحر أنظارنا بإطلالة أو صيحة جديدة في عالم الجمال بين فترة وأخرى، إلا أنّ وجنتيها الوردية البارزة تعتبر من معالم الجمال التي تتميز بها والتي لا تختفي أو تقل أبدًا.



احصلي على وجنتين ورديتين من خلال هذه الخطوات:

كيم كرداشيان

1.التدليك:

بداية عليك التأكد بأنّ السر وراء وجنتين ورديتين منفوختين لا يعتمد فقط على التفاح أو الخميرة، بل يعتمد على التدليك أولًا؛ فالتدليك يعمل على تنشيط الدورة الدموية ويحفز سريان الدم في الوجنتين مما ينعكس عليها باللون الوردي أو ما يسمى بالوجه الحيوي الدموي. دلكي وجنتيك بشكل دائري وكأنك ترسمين دوائر صغيره بأطراف أصابعك.

2.وصفة الخميرة:

المكونات: ملعقة من الخميرة + ملعقة من العسل + ملعقة من ماء الورد

الطريقة:

•اغسلي وجهك عده مرات بالماء الدافئ حتى تتفتح مسام بشرتك.

•ضعي خلطة الخميرة على بشرتك وبالأخص الوجنتين.

•دلكي بشرتك دائريًّا لمدة 5 دقائق.

•اتركي القناع على وجهك 10 دقائق أخرى.

•اغسلي وجهك بالماء الدافئ، ثم بالبارد.

3.وصفة التفاح

المكونات: نصف ثمرة من التفاح + ملعقة من السكر

الطريقة: اهرسي التفاحة واخلطيها مع السكر، ثم دلكي وجنتيك بها ولكن برفق حتى لا تسببي الخدوش لبشرتك، اتركي القناع على بشرتك حتى يجف التفاح، ثم اغسليه بالماء الدافئ، وأخيرًا مرري مكعبًا من الثلج على كامل وجهك.

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