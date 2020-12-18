القومي للمرأة يشكر النائب العام لدراسة الطعن على براءة متهمي «سيدة الكرم»

علاقات و مجتمع

توجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الذي أمر بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في واقعة «سيدة الكرم».

وأمر النائب العام، بتكليف المكتب الفني بمكتبه، بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بـ«سيدة الكرم»، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن عميق سعادتها وامتنانها لقرار النائب العام الذي وصفته بـ«العادل والمنصف»، مثمنة الدور الذي تقوم به النيابة العامة، لحماية المرأة والحفاظ على حقوقها، مؤكدة أن المجلس على أتم استعداد لتكوين فريق عمل للدفاع عن «سيدة الكرم»، مع توفير مكتب الشكاوى المساعدة القانونية للمجني عليها متي طلبت ذلك، إعمالا لاختصاصاته الموجبة بقانون تنظيم المجلس القومي للمرأة رقم 30 لسنة 2018، وفقا لنص المادة رقم 7 في بنديها 12، و13، واللذين ينصان على تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة، وإحالتها الى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.

وكانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد علي، أصدرت حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين فى قضية تعرية «سيدة الكرم» بمركز أبوقرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016.

وشمل الحكم براءة كل من «نظير. ا» وشقيقه «عبدالمنعم»، ووالده «إسحاق»، بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابي بمعاقبتهم بالسجن 10 سنوات.