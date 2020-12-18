أكل العدس وإخفاء المخلل.. أغرب 5 عادات للاحتفال بالكريسماس حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تختلف عادات الاحتفال بليلة عيد الميلاد "الكريسماس" في كل دولة من دول العالم، بحسب ما ترتبط به شعوب تلك الدول من عادات وتقاليد، وهناك بعض الشعوب لديهم طقوس غريبة يمارسونها خلال هذا الاحتفال، قام "الخليج 365" برصد أبرزها وفقًا لموقع holidayextras.

ظهور شخصية مخيفة في النمسا

تحتفل النمسا بالكريسماس بشكل غير تقليدي، حيث يظهر شخصية تدعى Krampus وهو شخصية مخيفة، يظهر لمعاقبة الأطفال السيئين طيلة العام.

العدس والعجوز في إيطاليا

اعتاد الشعب الإيطالي على تناول العدس، فلديهم اعتقاد أنه يجلب لهم الحظ في العام القادم، كما يعتقدون أيضًا أن امرأة عجوز تدعى بلفانا، تزور جميع الأطفال لملأ جواربهم بالحلوى، حيث تدخل إلى المنزل عبر المداخن لتعطي الهدايا للأطفال.

إخفاء المخلل في ألمانيا

اعتادت بعض الأسر في ألمانيا على إخفاء المخلل في مكان ما داخل أغصان الشجرة، وإعطاء هدية إضافية لأي طفل يجدها، فبحسب معتقدهم يعود هذا التقليد إلى إسبانيا، عندما تم احتجاز صبيين صغيرين كسجناء داخل برميل مخلل، وأنقذ القديس نيكولاس الأولاد وأعادهم إلى الحياة.

القط العملاق في أيسلندا

لدى الشعب الأيسلندي تقليد غريب يروجون له، وهو أن هناك قطًا عملاقًا يدعى يولي، يقوم بالتهام من أساءوا التصرف في العام المنصرم، واعتاد المزارعون استخدام ذلك القط كحافز لعمالهم حيث أن الذين عملوا بجد سيحصلون على مجموعة جديدة من الملابس، أما العمال الذين لا يعملون بجد فسوف يلتهمهم القط يولي، ليلة عيد الميلاد.

بيت العنكبوت في أوكرانيا

يوجد فلكلور شعبي بأوكرانيا يقول إن هناك امرأة فقيرة لا تستطيع تزيين شجرة الميلاد، لكن وفي صباح اليوم التالي يستيقظ أطفالها ليجدوا أن الشجرة مغطاة بشبكات العنكبوت، وعندما يظهر أول ضوء عليها، تتحول إلى الذهب والفضة والأسرة لم تصبح فقيرة مرة أخرى، ومن هنا اعتقد الأوكرانيون أن رؤية العنكبوت صباح يوم عيد الميلاد تجلب الحظ، حيث اعتادوا أنه بدلًا من استخدام الزينة والشموع، لتغطى أشجار عيد الميلاد الأوكرانية العناكب الاصطناعية وخيوط العنكبوت.