الماكيير «مصطفى ستار» يظهر بمكياج حريمي.. والبنات: هنروح الجيش مكانك (صور وفيديو)

علاقات و مجتمع

«بعمل ماكياج ومبدخلش في اللي ماليش فيه»، هكذا عرف «مصطفى نجم» نفسه أو كما يكتب اسمه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «صاصا ستار»، صفحته تشير إلى ولعه بالمكياج وهو تخصص النساء، وعلى الرغم من احتراف كثير من الذكور مهنة وضع «الميكب» إلا أنهم لا يستخدمونه على وجوههم أبدا بل على موديلز أو عرائس.

ولكن مصطفى ذهب إلى ما هو أكثر من ذلك، ما جعل عمله ينتشر بشدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فهو يضع المكياج لنفسه كما يمتهنه، وليس المكياج الخاص بالخدع السينمائية أو الفني فقط، وإنما ماكياج نسائي محترف.

آخر ما نشره مصطفى أثار حوله كثير من الجدل، فقد وضع مكياج كامل على وجهه ونشر الصور عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، ورغم أن هذا الأمر منتشر في أمريكا وأوروبا إلا أنه غير شائع في مصر والدول العربية.

وضع صاصا «فوانديشن»، و«وبلاشر»، و«رموش صناعية»، و«روج»، وصور خطوات وضع الماكياج باحترافية شديدة، ورغم أنه قبل تصوير الفيديو كان بلحية وشنب إلا أنه حلقها تماما وبدأ في وضع ماكياج ليبدو وجهه بعدما انتهى وكأنه فتاة.

تسببت تلك الصور في شهرة واسعة لـ صاصا، انتقده كثير من رواد «السوشيال ميديا»، الذين تفاعلوا بالضحك على فيديو الميكب وجرى تداوله مع انتقادات واسعة.

فتيات عن صاصا ستار: هنروح احنا الجيش بقى

وكان من بين التعليقات على الفيديو، «ربنا يهديك وينور بصيرتك ويجازي اللي وصلك لكدا واللي قالك اه واللي شجعك لان دا حرام جدا ومتصدقش اللي يقولك عادي لأنه جاهل تماما بدينه»، وقال آخر، «تقدر تستثمر موهبتك الفنية في حاجات تانيا لكن بالشكل دا منرضاش بيه لا ليك ولا للمجتمع اللي أنت وكلنا أمناء عليه وعلى قيمه»، وفي تعليق آخر قالت فتاة، «خليك أنت مع الميكب ف أوضتك واحنا البنات هنروح الجيش مكانك»، و«يعني لو جبت موديل عرضت شغلك عليها هيجري حاجه.. يعوض عليا عوض الصابرين يارب».

وقال مصطفى في نهاية الفيديو، «خلصنا اللوك وكدة عزيزتي المرأة تقدري تروحي أي مناسبة مع أي حد وتقتلي اللي تحبيه، أتمنى تكونوا اتعلمتوا واستفدتوا أي حاجة».

وفي فيديو آخر عرض مصطفى عمله كـ ميكب آرتست على عارضات الأزياء وقال ساخرا، «ده لوك عزا أم الإكس عشان تغيظيه، جامد هبل»، وأكمل، «دي إطلالة دبحت جوزي وقطعته وحطيته في أكياس تلاجة».

ولا يعرض «صاصا ستار» الماكياج الحريمي على وجهه فقط، وإنما أيضا يضع أيضا لمسات فنية على وجهه تناسب الجميع.