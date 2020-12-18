نشوى مصطفى تدعم سيدة الكرم: «عاوزة رقمها عشان أجبر بخاطرها»

علاقات و مجتمع

دعمت الفنانة نشوى مصطفى، «سيدة الكرم»، بعدما حصل المتهمين المتورطين في الاعتداء عليها على البراءة.

ونشرت «نشوى» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة السيدة سعاد ثابت، المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة الكرم» معلقة عليها: «اللي يقدر بساعدنى ويجيب لي رقم تليفون أمنا يبقى كتر خيره -ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي فينا ومن يصدق في المحبة يصدق في الله- والله فيه - نقدر نكون ظل الله على الأرض ونجبر خاطر عباده باللي نقدر عليه حتى لو كلمة وهذا أضعف الإيمان».

وتابعت «نشوى» مستشهدة بالآية القرآنية: «ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين- وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين رسول الله».

واقعة سيدة الكرم

وكانت محكمة الجنايات في المنيا، قضت، بالأمس، براءة المتهمين الثلاثة في قضية الاعتداء على سعاد ثابت، 70 عامًا، وتعريتها، والتي عرفت بعد ذلك بـ«سيدة الكرم».

وفي العام 2016، كان بداية ظهور الواقعة التي حدثت في قرية الكرم بمركز أبوقرقاص، في محافظة المنيا، حين تردد شائعة عن وجود علاقة عاطفية، بين ابن السيدة السبعينية «سعاد» وفتاة أخرى.

وبعد انتشار الشائعة في القرية الصعيدية، اندلعت مشاجرة واتهم البعض أنصار الطرف الآخر بمهاجمة منزل السيدة السبعينية والاعتداء عليها وتعريتها في الشارع، وسط دفاع بعض الأهالي عنها ومحاولة حمايتها.

الواقعة التي هزت الرأي العام، قبل 4 أعوام، وتم القبض على عدد من المتهمين، وهم 3 أشخاص، وتمت إحالتهم للنيابة العامة، وفي شهر يناير من العام الجاري، قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين الثلاثة، وجرى استئناف الحكم، لتقضي المحكمة بالأمس، ببراءة المتهمين.