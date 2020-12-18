أسرار «21 زيجة» لمالك التوحيد النور.. طلق «الرابعة» بعد 5 ساعات من الدخلة

علاقات و مجتمع

يوم بعد يوم تتكشف خفايا سيد رجب السويركي، مالك سلسلة المحال التجارية الشهيرة «التوحيد والنور»، بعدما اقترن اسمه بقضايا اتهم فيها بالجمع بين أكثر من 5 زوجات في آن واحد، وأصدرت المحكمة حكمها الخاص بهذه القضية في عام 2002، بسجنه لمدة 7 سنوات، وكذلك في تهمة تزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، إلا أنه جرى تخفيف الحكم لـ3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003.

وكشفت مصادر لـ«الوطن»، عن أن السويركي تزوج أكثر من 21 مرة، حيث أجرى إسماعيل مدكور مأذون منطقة السيدة زينب في مطلع الألفية الجديدة، عددا من الزيجات والطلاق للسويركي، وكذلك أحمد السيد أمين مأذون عابدين، الذي عقد نحو 5 أو 6 زيجات لسيد السويركي، لافتة إلى أن المأذون لم يكن يعرف حقيقة السويركي وأنه صاحب سلسلة المحال الشهيرة التوحيد والنور، إلا بعد عقد أكثر من زيجة.

السويركي يجمع 5 زيجات في آن واحد

وتابعت المصادر، بأن أسرار زيجات مالك محال التوحيد والنور: «رباب تزوجها السويركي في 18 أغسطس 2000 ويوم الزواج كانت رباب تبلغ من العمر 22 عاما، والغريب أنها شقيقة إحدى زوجاته والتي أنجب منها طفلين من قبل وقام بطلاقها، أما الأكثر إثارة أن رباب تزوجت من السويركي في 18 أغسطس وبعد يومين فقط من طلاق الزوجة الثالثة في 16 أغسطس، وكان على ذمته وقتها زوجتان أمهات لأولاده وعددهم 14».

وأردفت: كانت الزيجة الأولى لسيد السويركي، بشهادة ميلاد صادرة من ميت عقبة، ولم تكمل السن القانونية «16 سنة»، وجرى حساب عمر الزوجة وفقا للتقويم الهجري، والذي يقل 11 يوما عن التقويم الميلادي، حيث تمت إضافة 165 يوما لعمر الفتاة أي ما يعني خمسة أشهر و9 أيام ليكون عمر الفتاة مناسبا وفقا للتقويم الهجري، وبلغ مهر هذه الزوجة 40 ألف جنيه.

وقالت المصادر، إن الزوجة الثانية جرى تطليقها بعد زواج دام 18 يوما فقط، بينما تزوج الثالثة وتدعى فاطمة وكان عمرها عمرها 18 سنة وقت الزواج، وذلك بعد أقل من شهرين من طلاق الزوجة الثانية وتحديدا بعد 40 يوما فقط، ولم تستمر الزيجة أكثر من 11 يومًا فقط، مشيرة إلى أن رانيا وهي الزوجة التي تسببت في فضح قضية جمع السويركي لـ 5 زوجات في آن واحد، بعدما كشفت أنها حصلت على 45 ألف جنيه مقدام صداق، وتم الزواج بسرعة، وبعد شهر وقع الطلاق، فقامت بإبلاغ الشرطة.

وقالت في بلاغها، إن السويركي ذكر في وثيقة الزواج أنه ليس لديه موانع شرعية تحول دون زواجه منها، في حين أن فترة العدة للزوجة الرابعة لم تكن قد انقضت، وبذلك يكون السويركي جمع زوجاته الـ5 في آن واحد.

وكانت الزوجة الرابعة هي رشا علاء، تلك الزيجة التي لم تستمر سوى 5 ساعات فقط، ليتم الطلاق بينهما قبل إتمام مراسم الزواج والدخول بها، بعد مشادة كلامية عندما طلب سيد رجب السويركي في ليلة الدخلة «قبلة» من زوجته قائلا: «هاتي بوسة»، لترد رشا «الزوجة» دون تفكير قائلة «جاتك القرف»، ليأتي الرد القاتل من رجل الأعمال «انتي طالق»، ورغم محاولات رشا وأهلها إثناء السويركي عن قراره، خاصة أنه لم يدخل بها، ليتم شرع الله عليهما، إلا أنه أصر على الطلاق وهو بالفعل ما تم، وأنهى السويركي إجراءاته بعد 6 أيام فقط.

القبض على سيد السويركي مالك سلسلة محال التوحيد والنور

وألقت أجهزة الأمن القبض على سيد رجب السويركي، بتهمة تمويله لجماعة الإخوان الإرهابية، منذ عدة سنوات، تعود إلى ما قبل اعتلائهم السلطة، وتمويل أنشطة وفعاليات للجماعة، وضخ أموال في حسابات قيادات بها، ثم تقديم مساعدات عينية، وإخفاء أموال واستثمارها في أنشطته التجارية.