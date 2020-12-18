وفاة 10 ملايين شخص حول العالم بسبب السرطان في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: تسبب السرطان في حصد 10 ملايين روح على مستوى العالم في 2020، وفق بيانات الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية. ووفقاً لنفس البيانات، شهد العام الحالي تشخيص 19300 مليون حالة جديدة، وفقا لـ"24" الإماراتي. وتشير توقعات الوكالة إلى أنه بحلول 2040 ستكون هناك 28400 مليون حالة جديدة. ويعد سرطان الرئة أكثر الأنواع تسبباً في الوفاة بين الذكور بـ 20.5%، يليه سرطان الكبد 10.4%، ثم القولون والمستقيم 9.3%. وبين الإناث، يأتي سرطان الثدي في الصدارة بـ 15.5% يليه سرطان الرئة 13.7%، ثم سرطان القولون والمستقيم 9.5%.

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