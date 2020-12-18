محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي
ارتدت الفنانة ياسمين صبري فستانا طويلا باللون الأحمر، من قماش الستان، ويتميز الفستان بوجود ذيل طويل وحزام من نفس قماش الفستان عند منطقة الخصر، ونسقت مع إطلالتها توب باللون الأحمر، وذلك في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي"إنستجرام".
واختارت مجوهرات ماسية مكونة من مجموعة أساور وحلق وخاتم.
واعتمدت الفنانة مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بفستان أحمر ناري.. ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في أخر ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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