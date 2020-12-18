بعد ظهور ابنتها الجريء.. رانيا فريد شوقي: اللي يجي على عيالي أكله (صورة)

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة لها مع ابنتها ملك عوض، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، موجهة خلالها رسالة لم تحدد صاحبها، معبرة عن حبها لها ولشقيقتها.

وكتبت رانيا: «أحلى حضن في الدنيا، ربنا يحفظ أولادنا جميعا ويبارك فيهم، على قد ما الواحد طيب لكن تيجي عند عيالي أكلك، إلا الضنا مافيش أغلى منه، سبحان الله في لحظة حياتك بتتغير، وتلاقي نفسك عايش عشانهم، ومش فارق معاك الدنيا».

وتابعت ابنة وحش الشاش الرحل فريد شوقي: «كل هدفك هو حمايتهم وإسعادهم ومستقبلهم، اللهم استودعك فلذة كبدي فأنت خير الحافظين، أحبك طفلتي».

وتفاعل متابعي رانيا فريد شوقي، مع صورتها مع ابنتها ملك عوض، بالدعاء لها عبر التعليقات: «ربنا يحميها ويخليهالك»، و«أكتر بنت بتشبهك»، «ربنا يحفظهم ليكي يا رب».

كانت ملك عوض، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي، أثارت الجدل قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال رقصها بأزياء جريئة على تطبيق «تيك توك».

وظهرت «ملك» بأزياء جريئة ومكشوفة، إذ ارتدت وقتها «توب أستومك» ضيق، يحمل لوني الأبيض والأسود، مع بنطلون أسود فضفاض خلال رقصها على نغمات أغنية «ماني مان»،وفي مقطع آخر ظهرت بـ«توب» أسود شفاف مع بنطلون قاتم اللون أثناء تمايلها على أغنية «برنسس كيرلز».

وحصدت مقاطع الفيديو وقتها، مئات الآلاف من المشاهدات، وشهدت انتشارا واسعا على منصَّة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وتمثلت أبرز التعليقات بين انتقاد الزي الجريء: «اللبس جريء وأوفر جدا بجد»، و«زي القمر وشبه مامتك»، والإعجاب والتعبير عن الشبه بينها وبين ملامح والدتها:«والدتك مش بتعمل مشاهد جريئة ولا بتلبس مكشوف.. إزاي أنتي تظهري كده»، و«جميلة ومنطلقة وروحك حلوة».

ورغم انتشار تلك الفيديوهات حاليا، لكن في حقيقة الأمر هي ليست جديدة، فكانت «ملك» نشرتها قبل ذلك، منذ عدة أسابيع عبر حسابها على تطبيق «تيك توك»، لكنها لم تنشرها عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.