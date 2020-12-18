الامارات | خبير مناعة فرنسي: لا عودة للحياة الطبيعية قبل خريف 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مناعة فرنسي: لا عودة للحياة الطبيعية قبل خريف 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مستشار علمي كبير للحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة، إن الفرنسيين لن يعودوا على الأرجح للحياة «الطبيعية» قبل خريف 2021.

وأضاف خبير المناعة جان فرانسوا ديلفريسي، لتلفزيون (بي.إف.إم): «بين أيدينا فيروس يواصل الانتشار بقوة فور خروجنا من الإغلاق الثاني»، في إشارة إلى فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news