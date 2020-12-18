يعد مشروب الشكولاتة بجوز الهند، من المشروبات المميزة، والتي تُقدم في فصل الشتاء، فهي غنية بالكالسيوم، والسكريات واللازمة. حضريه بخطوات سريعة، وبدون مجهود. مقادير مشروب الشكولاتة بجوز الهند كوبان حليب حليب جوز هند حليب مكثف محلي ملعقتين كاكاو كريمة مخفوقة طريقة عمل مشروب الشكولاتة بجوز الهند في الخلاط الكهربائي، اخلطي جميع أنواع الحليب جيدًا. ضيفي الفانيليا والكاكاو للخليط، حتي الذوبان، ثم ارفعيهما على النار. انتظري حتى الغليان، وزينيه بالكريمة.

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