«فتحي» يجهز الأكل للمطلقات والأرامل: مراتي بتشرف على «مطبخ الخير»

علاقات و مجتمع

داخل محافظة القليوبية، قرر أحد المواطنين مساعدة السيدات اللاتي ذهبت أحلامهن مع عجلات الزمن، بعد أن فقدن أزواجهن، سواء بالوفاة أو الانفصال، ومن تملكت ظروف كورونا حياتهن، فأصبحن دون سند، أو لٌقمة عيش.

الحاج فتحي سعيد، حاول مساعدة هؤلاء النساء بقدر ما يستطيع، فقرر إعداد الأطعمة والأكلات بكميات كبيرة من أجل هؤلاء السيدات، وأولادهن.

«مطبخ الخير»، ساحة واسعة مُجهزة بأدوات وأجهزة الطهي، وأكلات ما ألذ وطاب، تقف فيها ثلاث سيدات لإعداد الوجبات الكاملة، لمن تحتاجه.

فتحي: مراتي بتشرف على كل حاجة.. وبحافظ على الستات دول

«مراتي بتشرف على كل حاجة.. وبحافظ على الستات دول»، هكذا بدأ الحاج فتحي حديثه، مؤكدًا أنه بدأ في إعداد مطبخ الخير منذ جائحة كورونا، قائلًا: «من الوقت ده الستات اللي مش بتشتغل ومش معاها اللي يعولها فعلًا كانت محتاجة أكل لعيالها، فقررنا نساعدها».

وتابع «فتحي» خلال حديثه لـ «هُن»: «بنطبخ أكل كتير يوميًا، وبنوزع بالحلل مش أطباق، ومراتي بتشرف على كل حاجة قدام عنيها».

ويكمل: «الستات لو ملاقتكش تأكل عيالها هتتوه مع اللي بيحصل في المجتمع، وهتحاول تجيب اللقمة من أي طريق، فبحافظ فعلا عليهم».

واختتم صاحب المطبخ الخيري: «المطبخ مش بس في القليوبية، أنا كمان هعمله في الأماكن المحتاجة».