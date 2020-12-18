في احتفالات عيد الميلاد.. نصائح ذهبية لتغذية صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من أن تناول الوجبات الدسمة خلال موسم الأعياد واحتفالات العام الجديد يشكل خطرا على الصحة، بسبب السعرات الحرارية الزائدة، التي يكتسبها الجسم.

وأضاف المركز الألماني أن قلة الحركة في ظل إجراءات الإغلاق الحالية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد تُزيد هذا الخطر؛ حيث تؤدي هذه العوامل إلى ارتفاع قيم الكوليسترول، ومن ثم يرتفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولتجنب هذا الخطر ينبغي تناول الوجبات الدسمة باعتدال، مع تناول الحساء والسلاطة الطازجة، كما ينبغي استبدال الحلويات بالأغذية الصحية مثل اليوسفي والجوز واللوز.

ومن المهم أيضا ممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق بعد تناول الوجبات الثقيلة؛ حيث يساعد ذلك على تنشيط عملية الهضم من ناحية ويعمل على خفض مستوى السكر بالدم من ناحية أخرى، فضلا عن تأثيره الإيجابي على الحالة النفسية والمزاجية.