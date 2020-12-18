الشاي يقلل العدوى والخردل يقوي الأسنان.. أطعمة ومشروبات مفيدة للصحة

صحة

النظام الغذائي الصحي يؤثر على الصحة بشكل إيجابي، وتوجد العديد من الأطعمة التي تساعد على محاربة الأمراض المختلفة كما ذكرها موقع "health line"، كالآتي:

الهليون لارتفاع ضغط الدم

يحتوي الهليون على مكون طبيعي مدر للبول، ما يساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة والأملاح، وهو امر مفيد للأشخاص الذين يعانون من الوذمة الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد فيتامينات ب الموجودة في الهليون في مكافحة التدهور المعرفي والاكتئاب.

الشاي للالتهابات

تقوم مادة كيميائية في الشاي، تدعى لاتيانين بتوسيع خلايا جاما دلتا «خلايا الدم المناعية» التي تشكل خط الدفاع الأول للجسم ضد جميع أنواع العدوى بنسبة تصل إلى خمسين ضعفًا.

ومع ذلك، يمكن للشاي أن يخفض امتصاص الحديد بنسبة تزيد عن 80٪ عند تناول وجبة غنية بالحديد، شرب الشاي بين الوجبات أو إضافة الليمون يقلل من هذا التأثير.

البصل

أفادت دراسة أجرتها مجلة المعهد الوطني للسرطان وجود علاقة قوية بين تناول كميات كبيرة من الفلافونويد الغذائية، مثل تلك الموجودة في البصل، وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة، قد يساعد البصل أيضًا في تعزيز الكوليسترول الجيد (HDL).

الليمون

يساعد حمض الستريك الموجود في عصائر الليمون على درء بعض أنواع حصوات الكلى عن طريق تقليل إفراز الكالسيوم في البول، قشرة الليمون غنية أيضًا بمركب يسمى روتين، والذي يمكن أن يقوي جدران الأوردة والشعيرات الدموية، مما يقلل من آلام الدوالي.

الخردل

يحتوي الخردل على الفسفور، ما يساهم في تقوية العظام والأسنان، كما يوفر الخردل السيلينيوم، الذي قد يقي من السرطان وأمراض القلب، والماغنيسيوم الذي يساعد في تقليل الالتهاب وضغط الدم وسكر الدم.