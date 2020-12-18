الامارات | «نخلة جميرا».. عطلات مليئة بالفرح

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شكرا لقرائتكم خبر عن «نخلة جميرا».. عطلات مليئة بالفرح والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 ديسمبر 2020
تستعد «نخلة جميرا» للاحتفال بموسم العطلات وسط أجواء بهيجة مليئة بالفرح. ويتميز هذه المعلم الشهير بوجهاته السياحية الثلاث الحديثة العهد في دبي (صديقة للحيوانات الأليفة) وهي: «نادي فيستا ماري» و«بالم ويست بيتش» و«ذي بوينت». وتعِد هذه الوجهات الثلاث الهادئة، الزوار بمشاهدة المناظر الخلّابة والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المباشرة النابضة بالحياة، إضافة إلى أماكن تناول الطعام المنتشرة على شاطئ البحر الحائزة جوائز.
وتتميز الواجهة الشاطئية «بالم ويست بيتش» بالمناظر الخلّابة مع كورنيش يمتد على طول 1.6 كيلومتر، وتضم 300 شجرة نخيل مُضاءة، وأماكن متعددة تستعرض فنون الطهي المثالية لمناسبة الأيام الاحتفالية بما في ذلك: «كوكو باي» الملاذ المريح المطل على الشاطئ و«جونز ذا جروسر» الحائز جوائز و«أورانج كاميليون» النابض بالحياة و«لاكي فيش» الريفي والفاخر و«سينور بيكو» الذي يتسم بالأجواء الهادئة والمريحة.
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