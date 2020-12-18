الامارات | «العنوان» تطلق أولى منشآتها على الواجهة البحرية

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شكرا لقرائتكم خبر عن «العنوان» تطلق أولى منشآتها على الواجهة البحرية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 ديسمبر 2020
يفتتح اليوم «العنوان منتجع شاطئ جميرا» في قلب «ذا بيتش» و«جميرا بيتش ريزيدنسز»؛ وهو أول منشأة ضيافة تابعة لمجموعة العنوان للفنادق والمنتجعات على الواجهة البحرية. ويسهم المشروع، الذي طورته شركة «العين القابضة»، في رسم أفق مميز لمنطقة شاطئ جميرا مع بناء استثنائي مؤلف من برجين متطابقين بارتفاع 77 طابقاً لكل منهما، ويتصلان في الأعلى بأطول جسر معلق مأهول في العالم. كما أن المشروع مرشّح لدخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية لأعلى مسبح مفتوح مصمم على طراز «إنفينيتي» في العالم.
وتُعرف العنوان للفنادق والمنتجعات بمزجها بين التصميم العصري ولمسات الأناقة الكلاسيكية، وتمنح قطاع الضيافة العالمي هويةً جديدة بتركيزها على الاحتفاء بلحظات الحياة الاستثنائية. ومع عنايتها التامة بأدق التفاصيل، وترسي «العنوان» معايير عالميةً جديدة في جودة الخدمة وحسن الضيافة عبر جميع منشآتها الفندقية، ومنها العنوان منتجع شاطئ جميرا، الذي سيشكل الملاذ الأمثل للعائلات والمسافرين الأفراد من جميع أنحاء العالم.
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