الامارات | «كارل لاغرفيلد» تطلق مجموعة موسم العطلات 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن «كارل لاغرفيلد» تطلق مجموعة موسم العطلات 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 ديسمبر 2020

أطلقت دار KARL LAGERFELD حملتها الإعلانية ومجموعتها المخصصتين لموسم العطلات 2020 تحت عنوان KARL X YOU. وكما قال كارل ذات مرة: «أستمتع برفاهية أن أكون في مركز هذا الكون الكامل الذي هو ملكي»، بوحي من هذه الكلمات، تدعو KARL X YOU المستهلكين إلى تدليل أنفسهم بعالم كارل الفني، الأنيق وغريب الأطوار. ويوفر هذا المفهوم ملاذاً عالي الترحاب مع خزانة أزياء غنيّة باللمعان، فكّروا في لمسات بالكروم من المستقبل، هدايا متلألئة وأكسسوارات مرحة في جميع الأشكال والأحجام.

وتجري حملة KARL X YOU في متاجر KARL LAGERFELD عبر العالم، إضافة إلى موقع KARL.COM ووسائل التواصل الاجتماعي، وتتضمن دلائل مخصصة لهدايا النساء والرجال والصغار، تمتد من هدايا تعطي انطباعاً قوياً إلى القطع الصغيرة لملء جوارب الهدايا. وهناك أيضاً تعديلات خاصة لأزياء السهرة والأساسيات الفاخرة «للعطلات» (staycation) من مجموعة KARL LAGERFELD الجديدة من الأزياء الأنيقة وغير الرسمية، المصنوعة المصنوعة من الكشمير.

وعلاوة على ذلك، هناك تشكيلة واسعة من الملابس الجاهزة والإكسسوارات من مجموعة Metallic Ikonik، التي تستكشف بُعداً جديداً للأزياء غنيّاً بالألوان المضيئة والمتغيّرة (iridescent) والأنسجة اللامعة. كما تم العمل بإتقان على التصاميم المعدنية مع رقائق مطبوعة على الأقمشة متميّزة بتأثيرات شديدة اللمعان وغير لامعة، في حين تعطي التقنيات ثنائية وثلاثية الأبعاد طبقة جديدة من الرقي.

ويكتمل موسم العطلات مع لعبة KATCH KARL الرقمية، التي يمكن لعبها على أجهزة الكمبيوتر، الكمبيوتر اللوحي والهواتف المتحركة على الموقع www.karl.com/‏‏‏katchkarl. وتدعو لعبة KATCH KARL المستهلكين إلى اكتشاف مجموعة موسم العطلات 2020 بطريقة جذابة، إذ تعمل على جعل سلسلة من المنتجات من مجموعة «Metallic Ikonik» تومض بسرعة. للفوز، يجب على اللاعب الضغط على زر «Katch» في اللحظة التي تظهر فيها جائزة ذلك الأسبوع على الشاشة؛ وفي حالة نجاحه بذلك، سيدخل اللاعب في السحب ويحصل على فرصة للفوز بالجائزة. يمكن للمستهلكين لعب KATCH KARL لغاية 30 نوفمبر 2020، وسيتم في كل أسبوع الكشف عن منتجات جديدة «للإمساك بها» والفوز.

تتضمن المجموعة تشكيلة «Metallic Ikonik» من الملابس الجاهزة والأكسسوارات، وهدايا للنساء والرجال والصغار.

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