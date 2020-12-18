الامارات | Bol Gappa.. قائمة طعام شتوية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن Bol Gappa.. قائمة طعام شتوية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 ديسمبر 2020

الشتاء هو ذلك الوقت الخاص من العام الذي تحصل فيه على كثير من الخضراوات والأعشاب الصحية التي توفر الدفء للجسم. لكن لا أحد يحب أكل الخضراوات حتى تصبح لذيذة. لذلك، أطلق مطعم Bol Gappa المستوحى من بوليوود قائمة طعام شتوية خاصة لإعطاء الجميع سبباً لتناول الخضراوات هذا الشتاء.

ومن خلال القائمة التي تم إطلاقها حديثاً، يقدم الفريق بعض الأطباق الشهية الشتوية الشهيرة جداً من أجزاء مختلفة من الهند، التي يصعب العثور عليها في المنطقة، على الرغم من وجود العديد من المطاعم الهندية حولها.

وتحتوي القائمة الجديدة على نكهات لذيذة، مثل كاجوري جات، والزلابية المقرمشة.

كما تشمل الأطباق الرئيسة طبق Sarso Ka Saag. والأطباق المستوحاة من ولاية البنجاب التي تتوافر فقط في فصول الشتاء، ويعتبر هذا الطبق المصنوع من أوراق الخردل نوعاً من الخضراوات الورقية الخضراء تنبت فقط خلال موسم الشتاء في ولاية البنجاب.

وتبدأ قائمة الشتاء بأسعار من 35 درهماً فقط، وتتوافر حتى منتصف مارس 2021.

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