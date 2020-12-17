متى يسبب كوب العصير زيادة في وزنك؟.. 6 حالات توضح لك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

العصائر من المشروبات التي يحبها الكثيرون، كونها تمد الجسم بالطاقة اللازمة، لكن هل تعلم أنها قد تكون سببا في زيادة وزنك؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقا لموقع "eathis".

1- تتناول عصائر الفاكهة بدلا من الثمرة:

تناول العصائر بدلاً من الفاكهة يسبب زيادة الوزن، وذلك لأنه عندما تتناول المشروب فإنك تفقد غالبية الألياف التي تعمل على بطء امتصاص السكر، لذلك أنت تستهلك السكر بشكل مفرط، ويمكن أن يتسبب ذلك في ارتفاع مخزون الأنسولين والدهون.

2- تشرب مشروبات الكيتو لكنك لا تتبع الحمية:

من المحتمل أن تحتوي المشروبات التي تحمل اسم "كيتو" على الكثير من السعرات الحرارية، وعلى الرغم من أنها مناسبة للأشخاص الذين يتبعون حمية كيتو أو يمارسون صيامًا متقطعًا، إلا أنها ليست مخصصة لأولئك الذين يتناولون كمية متوسطة أو عالية من الكربوهيدرات، وقد تحتوي عصائر أو مخفوقات الكيتو على الأفوكادو وزيت جوز الهند والحليب أو حليب الجوز وزبدة المكسرات.

وفي حين أن هذه كلها مكونات صحية للغاية، إلا أن تناولها يسبب اكتساب المزيد من السعرات الحرارية عندما لا تتبع نظام الكيتو الغذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون.

3- عصيرك مليء بالسكر:

العصائر مليئة بالسكر، والإفراط في تناولها يؤدي إلى زيادة الوزن، إذ يمكن أن يحتوي السكر على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذلك حتى إذا كنت تأكل الكثير من السعرات الحرارية الحلوة، فقد تجد نفسك جائعًا، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، والتي تم ربطها بالسمنة والأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب.

4- تناوله قبل التمرين:

تناول العصير قبل التمرين يسبب زيادة الوزن، لأنه عندما تتمرن، ينظر الجسم أولاً إلى الجهاز الهضمي للحصول على الطاقة، وإذا كان هناك أي شيء في الجهاز الهضمي لسحب الطاقة منه، فسيتم استهلاكه أولاً، ثم ينتقل الجسم إلى حرق الدهون المخزنة، ومن الأفضل ممارسة التمارين الرياضية على معدة فارغة ثم تناول عصير مليء بالبروتين.

5- تعتقد أنه عصير صحي تلقائيًا:

إذا كان العصير الخاص بك مليئًا بالخضروات والأطعمة الفائقة، فأنت تبدأ يومك بداية رائعة، ولفهم ما إذا كان عصيرك خيارًا صحيًا أم لا، يمكنك ذلك من خلال طرح هذا السؤال على نفسك: هل يمنحك دفعة من الطاقة وجرعة من العناصر الغذائية، أم أنه سيوفر فقط اندفاع السكر وآلام المعدة؟ إذا كانت العصائر تسبب لك اندفاع السكر وآلام المعد ، فتناول وجبة متوازنة بدلاً من ذلك ووفر على نفسك القلق.

6- عدد السعرات الحرارية الموجودة في عصيرك:

بعض الأشخاص غالبًا ما يشربون العصائر كما لو كانا يتناولون كوبًا من الماء، ولكن الماء والعصائر ليس متماثلان حيث ‘ن الماء خال من السعرات الحرارية، ومعظم العصائر تحتوي على أكثر من 400 سعرة حرارية.