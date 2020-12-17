هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الليمون كل يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

عصير الليمون من أشهر الفاكهة الحمضية التي يفضله العديد، ويحرص على تناوله يوميا، كونه غنيا بالعديد من الفوائد الصحية، لكن هل تسأل ماذا يحدث للجسم عن تناوله كل يوم؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أورد موقع "brightside".

1- مفيد صحة الجهاز الهضمي:

مصدر مهم لألياف البكتين وهو أمر ضروري لصحة القولون الجيدة، لذا فإن كوبًا من عصير الليمون الدافئ كل صباح، يعمل كبداية لجهازك الهضمي، ويساعد في القضاء على النفايات المتراكمة من اليوم السابق.

2- الليمون يساعد على الترطيب:

يتم استخدامه كعلاج فعال للجفاف، وعندما نمارس الرياضة، نفقد الأملاح (المعادن بما في ذلك الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد) من خلال العرق وفي حين أن شرب الماء وحده سيعيد ترطيبك، فإن إضافة بضع شرائح من الليمون إلى المزيج سيسرع عملية إعادة توازن الإلكتروليتات في جسمك.

3- تقوية العيون:

الليمون مليء بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعمل معًا لتشكيل تأثير وقائي ضد إعتام عدسة العين والتنكس البقعي.

4- الحصول على بشرة ناعمة:

الليمون يحتوي على مضادات أكسدة قوية، وسيساعد ذلك على انخفاض الشوائب والتجاعيد وجعل البشرة أكثر نعومة وصحة.

5- الليمون هو أفضل صديق لكبدك:

يساعد في عمل الكبد على أعلى مستوى بالإضافة إلى التخلص من السموم عن طريق تعزيز وظيفة الإنزيم، ويساعد حمض الستريك الموجود في الليمون أيضًا في القضاء على البكتيريا الضارة.

6- ليمونة في اليوم تغنيك عن الطبيب:

تناول الليمون كل يوم يساعد الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد في تقصير مدته، وذلك بسبب احتوائه على فيتامين سي، المدافع بلا منازع ضد الالتهابات الفيروسية وضعف جهاز المناعة.

7- مضاد للالتهابات:

الالتهابات المزمنة في الجسم هي عنصر أساسي في العديد من الأمراض الخطيرة وقد تم ربطها بالحموضة الزائدة في الجسم، ويقلل تناول الليمون من مستويات الحموضة في الجسم، وهذا بدوره يساعد جسمك في إزالة حمض البوليك الضار الذي يمكن أن يسبب الالتهاب.

8- زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك:

إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن عن طريق إجراء تغييرات صحية على نظامك الغذائي ونمط حياتك، فإن تناول الليمون يساعد على زيادة التمثيل الغذائي، ويحتوي أيضًا على ألياف البكتين التي لها تأثير في تقليل الرغبة الشديدة في الجوع.