كورونا اليوم: تطوير لقاح جديد.. وهذه الأشعة تقلل من انتشار الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرًا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

تطوير لقاح جديد

أكدت شركة صناعة السجائر البريطانية BAT، أن قسم التكنولوجيا الحيوية في ولاية كنتاكي BioProcessing الأمريكي، سيطلق تجارب لقاح محتمل لفيروس كورونا، تم تطويره باستخدام تكنولوجيا مصانع التبغ.

وقالت الشركة إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وافقت على تطبيقها للقاح مرشح، مما يمهد الطريق لمرحلة أولية من التجارب السريرية على 180 بالغًا، وفقا لموقع " medicalxpress".

ومن المتوقع ظهور نتائج الدراسة في منتصف عام 2021، حيث تأمل الشركة في التقدم إلى المرحلة الثانية من تجربة المشروع، والتي يتم تشغيلها على أساس غير هادف للربح.

هذه الأشعة تقلل من انتشار الفيروس

وجد الباحثون في جامعة كاليفورنيا بسانتا باربرا بالولايات المتحدة، دليلًا على أن انتشار كورونا يتأثر بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية.

في حين أن هذا يشير إلى أن الفيروس قد يختلف باختلاف الفصول، إلا أن هناك عوامل موسمية أخرى - مثل درجة الحرارة والرطوبة المحددة وهطول الأمطار - تكون آثارها غير مؤكدة بالنظر إلى البيانات المتاحة، وفقا لدراسة نشرت في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، ونقلها موقع " medicalxpress".

هل ستعود الحياة إلى طبيعتها بعد تناول جرعتين من لقاح كورونا؟

سيكون من المغري للناس أن يعتقدوا أنهم يستطيعون استئناف حياة طبيعية بعد أن يتلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

لكن خبراء الأمراض المعدية يحذرون من أنك ستظل بحاجة إلى ارتداء قناع وجه وممارسة التباعد الاجتماعي حتى بعد الحصول على أي من اللقاحات المرشحة سواء فايزر أو موديرنا أو أكسفورد، أو ربما أحد اللقاحات الأخرى التي لا تزال قيد الاختبار، وفقا لـ" medicalxpress".

ويرجع ذلك إلى أن التجارب السريرية التي اختبرت هذه اللقاحات من أجل السلامة والفعالية ركزت على ما إذا كان بإمكانها منعك من الإصابة بمرض خطير أو الوفاة من كورونا، كما يقول الخبراء.

ارتداء قناع مستعمل يمكن أن يكون أسوأ من عدم ارتدائه على الإطلاق

زعمت دراسة جديدة أن ارتداء القناع المستخدم قد يكون أقل فعالية في الحماية من فيروس كورونا من عدم ارتدائه على الإطلاق.

وحلل الباحثون أقنعة جراحية من ثلاث طبقات، وهي شائعة جدا بين المتخصصين في الرعاية الصحية، ووجدوا أن هذه الأقنعة، عندما تكون جديدة، يمكنها تصفية ما يقرب من ثلاثة أرباع الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء والتي تكون مسؤولة بشكل أكبر عن العدوى، ولكن عند استخدامها أكثر من مرة، فإنها تقوم بتصفية ربع القطرات الضئيلة فقط، لأن الأقنعة تتلوث مع كل ارتداء، وفقا لروسيا اليوم.