نسرين طافش تنشر صورة جديدة لها.. ومتابعوها: ملكة

لايف ستايل

شاركت الفنانة نسرين طافش جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت في الصور بفستان أنيق، وجاءت من أبرز التعليقات: «جميلة القلب والقالب»، و«وردة منورة، الملكة».

وخلال الفترة الماضي، تصدر اسم الفنانة نسرين طافش محركات بحث «جوجل» بعد حديثها عن رفضها تجربة لقاح كورونا الجديد الذي أعلنت عدد من الدول الأوروبية الانتهاء من إعداده لمواجهة فيروس كورونا.

ودونت عددًا من التغريدات تشير إلى أنها ليست «كمالة عدد أو فأر تجارب»، وذلك بعد وفاة 6 أشخاص تم تطعيمهم بلقاح كورونا.

معلومات عن نسرين طافش

- ولدت الفنانة نسرين طافش في مدينة حلب السورية.

- تبلغ من العمر 37 عامًا.

- قدمت العديد من الأغاني وشاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات على مستوى الوطن العربي، أبرزها: فنجان الدم، جلسات نسائية، والإخوة.

ترشحت عام 2017 لجائزة أجمل 100 وجه في العالم، منافسةً العديد من الفنانات العالميات أبرزهن سكارليت جوهانسون، والممثلة الإنجليزية بطلة صراع العروش ناتالي دورمر، والممثلة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس»، والممثلة الهندية كاترينا كيف.

تم الزج باسمها في الخلافات بين المطربة السورية أصالة، والمخرج طارق العريان، وسط شائعات وجود علاقة تجمعها بـ«العريان»، وهو الأمر الذي نفاه الثنائي.

وكانت نسرين طافش أثارت حالة من الجدل في ظهور سابق لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصورة و الفيديوهات «إنستجرام» وذلك بنشرها صورة لها لم يرض عنها الجمهور.

وظهرت نسرين طافش في منطقة الاهرمات و ترتدي ملابس شتوية عبارة عن جاكيت وبنطال من اللون الاسود واعتمدت من الناحية الجمالية على المكياج الخفيف وكان الهواء يطار شعرها .

يذكر أن نسرين طافش، شاركت مؤخرًا في مسلسل "الوجه الآخر" مع الفنان ماجد المصري والفنانة ندا موسى.