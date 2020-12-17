باستخدام "تكنولوجيا مصانع التبغ".. تطوير لقاح جديد ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

أكدت شركة صناعة السجائر البريطانية BAT، أن قسم التكنولوجيا الحيوية في ولاية كنتاكي BioProcessing الأمريكي، سيطلق تجارب لقاح محتمل لفيروس كورونا، تم تطويره باستخدام تكنولوجيا مصانع التبغ.

وقالت الشركة إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وافقت على تطبيقها للقاح مرشح، ما يمهد الطريق لمرحلة أولية من التجارب السريرية على 180 بالغًا، وفقا لموقع "medicalxpress".

ومن المتوقع ظهور نتائج الدراسة في منتصف عام 2021، حيث تأمل الشركة في التقدم إلى المرحلة الثانية من تجربة المشروع، والتي يتم تشغيلها على أساس غير هادف للربح.

اللقاح ومميزاته

وقالت الشركة إن اللقاح المرشح تم تطويره باستخدام تقنية KBP ، المبتكرة سريعة النمو القائمة على النباتات، مضيفة أن التسجيل في التجربة سيبدأ قريبا.

وأضافت أن هذا النهج الفريد له عدد من المزايا المحتملة، بما في ذلك الإنتاج السريع للمكونات النشطة للقاح في حوالي ستة أسابيع، مقارنة بعدة أشهر باستخدام الطرق التقليدية.

وتابعت: "يتمتع اللقاح المرشح أيضًا بالقدرة على الاستقرار في درجة حرارة الغرفة، مما قد يكون ميزة كبيرة لأنظمة الرعاية الصحية وشبكات الصحة العامة في جميع أنحاء العالم."