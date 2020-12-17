من «راجل» إلى «خاين».. تصريحات مي حلمي عن محمد رشاد «عكس عكاس»

علاقات و مجتمع

عبر مجموعة من الفيديوهات، خرجت الإعلامية مي حلمي أمس، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تكشف لأول مرة سبب طلاقها عن المطرب محمد رشاد، موضحة أن حياتها أصبحت مشاعا، منذ ألغي حفل زفافها قبل عامين، لذا قررت كشف سبب الطلاق.

ورغم مرور الثنائي بمشكلات كثيرة، كانت مي حلمي دوما ما تتحدث بشكل لائق عن زوجها محمد رشاد، سواء في فيديوهات عبر «إنستجرام»، أو من خلال منشورات وصور، لتتحول إلى النقيض تماما أمس، بتصريحاتها تتصف بأنها «عكس عكاس».

الخيانة سبب الطلاق

قالت مي حلمي، إن «الطلاق تجربة صعبة على أي ست، وميعرفوش أنا اتطلقت ليه، عشان الغدر والخيانة من أقرب الناس ليك»، مضيفة: «فيه كتير وقفوا جنبي ومعايا، منهم الإعلامية ريهام سعيد، وسارة الطباخ، فعلا ستات جدعة ودعموني».

مي حلمي قبل الطلاق: محمد رشاد راجل

دعمت مي حلمي زوجها محمد رشاد، بعدما تعرضا إلى أزمة صعبة، إذ خرجت في يوليو الماضي، عبر مقطع فيديو لا تتعد مدته 6 دقائق، قالت فيه إنها معرضة للطرد من منزلها والحجز عليه بعد استدانة زوجها بمبلغ 5 ملايين جنيه، لصالح إحدى الشركات التي يعمل معها كبند من بنود التعاقد، معلنةً من خلاله مساندته من خلال تدشين هاشتاج «ادعم محمد رشاد».

وفي بداية الخطوبة ظهرت مي حلمي مع الإعلامية منى الشاذلي وتحدثت عن زواجها في برنامج «معكم» عبر فضائية «cbc»، قائلة: «الموضوع مجاش من ساعتين تلاتة، إحنا أهلنا كانوا عارفين والناس واللي حوالينا، بس كارتباط رسمي كان متأجل لما كل واحد يثبت في مكان شغله أنا كنت من جمهوره».

وأضافت: «أول ما عمل أغنية (كتر خير الناس)، فسألت مين اللي بيغني قالتلي بتاعت أراب أيدول، وكنت شغالة في راديو إنترنت، ولقيت زميلتي جايباه ضيف، واستضفته، وأول ما طلعت راديو عادي كان قراري أخليه أول ضيف معايا في الراديو».

وأشارت مي حلمي، إلى أنه طلب منها على الهواء أن تذيع أغنية «اديني قلبك» لعبد الباسط حمودة، كنوع من المغازلة لها، وبدأت علاقتها به بعد ذلك.

وردت «حلمي»، على سؤال الإعلامية منى الشاذلي، التي سألتها: «أوصفي حبيبك بكلمة»، لتقول: «رجل والرجال قليل»، مؤكدة أن محمد رشاد كريم جدا، ومن أكثر ما يميزه أنه طيب جدا.

محمد رشاد يدافع عن نفسه

قرر الفنان محمد رشاد، بعد إساءة مي حلمي له، الدفاع عن نفسه، بمقطع فيديو أيضًا، يرد من خلاله على حديثها، قائلًا: «مكنتش عاوز أحكي ولا أتكلم، وساكت عشان ده اللي اتربيت عليه، لكن أنا مش وحش، ومش بمثل، ومش عاوز أتكلم، لأن الله حليم ستار».