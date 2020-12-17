مفاجأة.. محمود شاهين يحتفظ بصور ورسائل خطيبته السابقة رغم ارتباطه بـ هنا شيحة

علاقات و مجتمع

رغم العلاقة العاطفية التي جمعت الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين، نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، إلا أن الحساب الشخصي للأخير على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خالي تماما من حبيبته الجديدة، في حين يمتلئ برسائل رومانسية وصور ودبلة، توثق لحظات رومانسية عاشها مع خطيبته السابقة.

اعتاد محمود شاهين نشر صور كثير تجمعه بخطيبته السابقة نورهان جمال، رغم أنها حرصت على حذف كل ما يجمعها به، إلا أنه قرر الاحتفاظ بذكرياته معها، ولا يوجد ما يشير إلى علاقة عاطفية تجمعه بهنا شيحة، التي أكدت عمته إلهام شاهين، أنهما على علاقة عاطفية ببعضهما البعض.

البداية كانت في عام 2015، إذ نشر محمود صورة تجمعه بنورهان أثناء تناولهما الإفطار في لبنان.

وتوالى نشر الصور بعد ذلك في عام 2016، لهما مع الأصدقاء واصفا «نورهان» بأنها مستقبله.

ولا تزال صورة دبلة خطوبة الثنائي موجودة على حسابه على «إنستجرام»، مكتوب عليها اسم نورهان مرفقة بتعليق: "هي حياتي"، وترد عليه نورهان: «بعشقك يا جوزي المستقبلي، إزاي بتعرف تخليني مبسوطة كدة، أنت أحلى حاجة في الدنيا بجد ربنا يخليك ليا».

ويحتفظ محمود شاهين بهدية «عيد الحب»، من خطيبته السابقة نورهان جمال، مصحوبة برسالة رومانسية عبر «إنستجرام».

وفي فبراير 2017، نشر محمود صورة لوالدة نورهان ليهنئها بعيد ميلادها، وكانت والدته أولى المعلقين على الصورة.

وفي أغسطس 2017 عبر محمود شاهين عن اشتياقه لخطيبته بصورة لهما في احتفال، كتب عليها: «أشتاق إلى مليكتي».

وصورة أخرى لاحتفال خاص من خطيبته نورهان، لا يزال محمود شاهين محتفظا بها، عبارة عن فيديو لعيد ميلاده يجمع كل من يحبهم للتهنئة.

وآخر ما نشره محمود كان في مارس 2019، صورة برفقة خطيبته وهو محتضنها، بينما هي ممسكة بباقة من الزهور وسط العائلة، وكتب في تعليقه عليها: «كل عيد أم وأنتم طيبين».

وحتى الآن لم ينشر محمود شاهين صورا تجمعه بهنا شيحة، على الرغم من حضورها أكثر من مناسبة معه، سواء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أو عيد ميلاده، أو حفل عقد قران عمه أمير شاهين.